Empiezan las obras de la pasarela que unirá los dos márgenes del río cerca de su desembocadura

Hay espacios en la ciudad de València que van mutando su piel, aunque de forma exasperantemente lenta. Habría sido una quimera imaginar que el viejo cauce se convertiría en lo que es actualmente, el Jardín del Turia. Tanto cuando acababa en lo que se llamaba la verja del Gulliver como la posterior ampliación a todo el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. De momento, esa es el límite marcado y que tiene como barrera natural, o no tan natural, las vías del tren. En el margen izquierdo sí que hay zona ajardinada, que acompaña a la prolongación de la Alameda. A la derecha, un secarral. En medio, una lengua de agua en la que más vale no meter ni un pie porque ni es río, ni es mar, sino una mezcla de ambos y muchos otros componentes procedentes de los colectores de la ciudad.

En ese espacio han empezado las obras para llevar a cabo un elemento del paisaje que, como tal, es muy importante, pero que precisará, y así se ha prometido, de un saneamiento general del entorno: la pasarela y la pista ciclopeatonal que atravesará el cauce (o lo que sea) y que, de esta manera, conectará todo lo que es el barrio de Peñarroja con La Punta y, por extensión, Nazaret. Y a su vez, en uno y otro extremo, lógicamente, con el resto de viales sostenibles.

Proporción de 17 a uno

Lo ha visitado María José Catalá que, junto con los técnicos de la constructora, han anunciado que estará ya en funcionamiento "el primer trimestre del año 2027" tras un desembolso de dos millones. "Es un proceso imparable de finalización del viejo cauce para conectar con la futura fachada marítima. Es un día importante". Dos millones de presupuesto tienen las obras y allí se convocó a los representantes vecinales de uno y otro lado del cauce, que llevan reclamando acabar con el aislamiento de una y otra parte de la ciudad. No en vano, desde el Puente de l'Assut d'Or hasta el Puente de Astilleros hay un kilómetro y medio de barrera aislante sobre un río que solo atraviesa la celebérrima pasarela de la Fórmula 1, que lo que conecta es un barrio ya consolidado, Moreras, con el asentamiento que, en el futuro, será el Pai del Grao sobre el antiguo circuito. Poderoso contraste si se tiene en cuenta que, en los siete kilómetros que hay desde el mismo "jamonero" hasta el Parque de Cabecera hay nada menos que 17 puentes y pasarelas de todo tipo y época.

Las máquinas han llegado ya junto al viejo cauce / Moisés Domínguez

Las márgenes serán desbrozadas para adecentar el paso / Moisés Domínguez / D

Y la alusión al Gobierno de España

Entre uno y otro están todavía las vías del tren. Y la visita a las obras -que están apenas en fase de movimiento de tierras- era una oportunidad pintiparada para que Catalá reclamara al Gobierno de España acabar con "esa cicatriz que no tiene razón de ser para integrar realmente la fachada marítima con el mar". Es decir, soterrar esas vías del tren -que se hunden bajo tierra nada más pasar el río y reaparecen ya en el Camino de Vera- unos cientos de metros más hacia atrás y dejar expedito el cauce. De hecho, la pasarela pasará, de momento, por un hueco debajo de las vías. " Apelo a la responsabilidad del Gobierno de España para desbloquearla porque también tiene un coste menor de lo que cualquier otra infraestructura ferroviaria".

Los trabajos empezaron en noviembre de 2024 con la adjudicación de la redacción del proyecto. Éste fue presentado prácticamente un año después y adjudicado el pasado mes de mayo.

Trazado del carril en rojo / RLV

La pasarela parte del Jardín del Turia, a la altura de la calle 3 d’abril de 1979, cruzará (con una estructura metálica) el canal y continuará por el PAI de les Moreres hasta el puente de Astilleros. Pasará por las mencionadas vías del tren -por un paso inferior que ya existe- y seguirá por el PAI de les Moreres, hasta el edificio de Canta-ranes, donde se bifurcará en un itinerario ciclista y otro peatonal, el primero por la calle de l´Estacioneta y el segundo por el borde oeste del Puente de Astilleros.

No se verá comprometido el agua del cauce, en la que confluyen colectores de la ciudad y que en episodios de lluvias puede variar notablemente el nivel de agua.

Figuración de la pasarela / RLV

Zonas de descanso, iluminación....

El proyecto, redactado por la empresa de ingeniería civil Urbinsa, está siendo ejecutado por la mercantil Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U, que construirá este camino con zonas de descanso, iluminación solar con sensores de presencia, que se intensificará en las zonas más oscuras, arbolado, papeleras, aparcabicis y videovigilancia.

En las zonas ya urbanizadas, como el ámbito del PAI de Moreras, la empresa adjudicataria mantendrá los pavimentos existentes, mientras que en los espacios pendientes de urbanización empleará firmes de tierra estabilizada para reducir el impacto de la actuación y reforzar su integración ambiental. Además, el itinerario separa los tramos peatonales y ciclistas, con prioridad para quienes vayan a pie.

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Mucho por hacer alrededor

Al cauce, pasarela aparte, le queda mucho trabajo por hacer: la conversión de todo ese páramo en algo que sea parecido al resto del río: zonas ajardinadas que lleguen hasta Nazarety, de paso, convertir el sumidero de agua, si no en un río natural, sí en algo que no cause dentera de verlo. Dicho de otra forma, el Parque de Desembocadura, que continúa atascado.