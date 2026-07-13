El PSOE denuncia el apagón que sufre la Marina de València desde hace un mes

El Grupo municipal socialista ha cargado hoy contra la gestión de la Marina de València por parte del gobierno de Maria José Català, después de que este enclave de la comunidad se encuentre por las noches sin luz desde hace aproximadamente un mes. El concejal socialista Javier Mateo ha cargado de forma contundente contra el gobierno municipal, calificando la gestión como "lamentable" y señala que este problema está generando una "creciente preocupación" entre aquellos que usan las instalaciones de la marina de forma frecuente.

Mateo, ha declarado que los valencianos y valencianas "ya comienzan a padecer la gran gestión de María José Catalá en la Marina de València, que no ha sido otra que privatizar este espacio que debería ser icónico y estratégico para esta ciudad y que se recuperó para la ciudadanía en los anteriores mandatos. Actualmente y tras la dejadez de este ayuntamiento, ni tan siquiera se encienden las farolas de noche, haciendo que la imagen de este espacio icónico sea lamentable, genera una imagen de inseguridad y que los vecinos y vecinas están hartos de denunciar mientras María José Catalá y su gobierno miran para otro lado".

De esta misma forma, Mateo califica la situación actual como una "consecuencia directa del modelo impulsado por el gobierno municipal, que decidió privatizar la gestión de la Marina junto con el Consell de Pérez Llorca en lugar de mantener una gestión pública de un espacio recuperado para el disfrute de los vecinos y vecinas durante los anteriores mandatos".

Abandono de un espacio estratégico

El grupo socialista denuncia que la falta de mantenimiento esté provocando un "progresivo deterioro" de lo que consideran un “espacio público cuidado, seguro y atractivo para la ciudadanía”, y ven el hecho de que no se haya solucionado aún el problema de un alumbrado como una "evidencia" de la falta de gestión del gobierno de Maria José Català, según ellos.

Desde el Grupo Municipal Socialista han lamentado que la Marina se haya convertido en un ejemplo más del abandono y de la falta de gestión del gobierno de Catalá, que ha optado por desprenderse de la gestión pública de este espacio sin garantizar que los servicios básicos funcionen con normalidad. Para los socialistas, esta situación perjudica tanto a los vecinos y vecinas como a la imagen de la ciudad y evidencia la “improvisación”, según ellos, con la que se está gestionando uno de los principales espacios públicos de València.

El grupo socialista ha reclamado una mejora y actuación de forma inmediata para restablecer el alumbrado, con tal de " recuperar unas condiciones adecuadas de seguridad y mantenimiento", así como ha exigido al ayuntamiento que " deje de mirar hacia otro lado ante los problemas que afectan al espacio público".

El concejal socialista ha criticado que la falta de mantenimiento esté provocando un progresivo deterioro de un enclave que debería ser una referencia para la ciudad y un “espacio público cuidado, seguro y atractivo para la ciudadanía”. En este sentido, ha señalado que "el apagón del alumbrado está generando una creciente preocupación entre quienes utilizan diariamente la Marina".

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"Desde el Partido Socialista exigimos a María José Catalá y a su gobierno que trabajen, que escuchen a los vecinos y vecinas y que solucionen los problemas que ellos mismos han generado con su nefasta gestión en un espacio que es y debería ser la joya de la corona en la ciudad de València”, ha finalizado el concejal.