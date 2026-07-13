València abre una nueva oficina turística en la playa más sostenible, accesible y energéticamente eficiente

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha visitado esta mañana la nueva oficina turística situada en la playa del Cabanyal, junto al Hotel Balneario Las Arenas, que comenzará a funcionar en los próximos días. El nuevo espacio sustituye al anterior punto de información ubicado en la misma zona y representa un nuevo paso en la modernización de la red de oficinas de la Fundación Visit València, incorporando criterios de sostenibilidad, accesibilidad universal, innovación y eficiencia energética.

La nueva oficina cuenta con más de 100 metros cuadrados y ha sido concebida como un espacio de acogida, orientación y atención integral al visitante para ofrecer un servicio más personalizado y mejorar la experiencia de quienes nos visitan.

Además, el espacio incorpora soluciones constructivas y tecnológicas orientadas a reducir su impacto ambiental y optimizar su funcionamiento. Entre ellas destacan la instalación de paneles solares para el autoconsumo energético, sistemas de gestión eficiente del agua y una construcción modular que minimiza la generación de residuos y facilita una posible futura reubicación. Asimismo, se han introducido accesos adaptados, señalización simplificada, amplias zonas de circulación, bucle magnético para personas con discapacidad auditiva y pantallas digitales de información, garantizando una atención inclusiva para todos los visitantes.

La oficia de turismo ya se encuentra en funcionamiento / Ayuntamiento de València

Durante la visita, Paula Llobet ha destacado que "esta nueva oficina representa una evolución hacia un modelo de atención más completo, cercano y de mayor calidad, que refuerza la imagen de València como un destino innovador, sostenible y accesible. Queremos que cualquier persona que llegue a nuestra ciudad se sienta bienvenida desde el primer momento, ofreciendo un servicio adaptado a sus necesidades y un espacio pensado para todas las personas".

Sistema WiPass y refugio climático

La imagen de la nueva oficina se integra en el entorno del paseo marítimo gracias a una arquitectura abierta y funcional, con una amplia terraza orientada al propio paseo que mejora su visibilidad y facilita la interacción con vecinos y visitantes, proyectando una imagen más abierta, mediterránea y acogedora. Siguiendo la línea de renovación de las oficinas turísticas de la ciudad, el nuevo espacio incorpora el sistema WiPass, que permite la conexión automática a la red Wi-Fi para acceder, incluso cuando la oficina permanece cerrada, a información turística, recursos de movilidad, transporte público, rutas por la ciudad o el uso de la València Tourist Card.

Como novedad, la oficina también ha sido concebida para poder funcionar como refugio climático puntual durante episodios de temperaturas extremas, ofreciendo un espacio acondicionado donde visitantes y ciudadanía puedan resguardarse del calor. "Nuestro objetivo no es únicamente renovar una oficina turística, sino seguir construyendo un modelo de destino donde la sostenibilidad, la innovación y la accesibilidad estén presentes en cada servicio que ofrecemos. Esta actuación demuestra que es posible mejorar la experiencia del visitante al mismo tiempo que avanzamos hacia una ciudad más eficiente, inclusiva y preparada para afrontar los retos del futuro", ha añadido Llobet.

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Esta actuación, impulsada por el Servicio de Turismo del Ayuntamiento de València con la colaboración de la Fundación Visit València, forma parte de la actuación número 13, "Reconceptualización de oficinas de información turística", incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de València. El proyecto está financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–NextGenerationEU.