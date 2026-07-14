El barrio de Sant Antoni tendrá un centro de mayores con cien plazas: ya es el número 53 de la ciudad de València

El Ayuntamiento de València ha comenzado los trabajos de acondicionamiento del nuevo centro de personas mayores del barrio de Sant Antoni, que estará en marcha este año. El centro, ubicado en la calle de Sagunto, 155, es un local alquilado por el Ayuntamiento que tendrá capacidad para un centenar de personas y que impartirá cursos y talleres gratuitos de pintura, porcelana, confección de muñecas, fotografía digital, bolillos, inglés, teatro, esmalte, coro, jardinería, arte floral, yoga, taichí, baile o gimnasia, entre otras actividades. Igualmente, ofrecerá por un precio módico servicios de podología, comedor o peluquería para aquellas personas que los requieran.

La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada de la concejala de Servicios Centrales Técnicos, Julia Climent, ha visitado hoy las obras de acondicionamiento del centro y ha afirmado que “la verdad es que es una alegría para nosotros estar aquí, en Sant Antoni, en la calle de Sagunt, porque es la primera vez que los vecinos y vecinas de Sant Antoni tienen un centro de mayores propio, ya que antes debían desplazarse a Marxalenes, a Torrefiel y a Orriols”.

Catalá ha asegurado que “es un local que ha alquilado el Ayuntamiento de València y la asociación vecinal está muy animada porque es verdad que era una reivindicación y es, básicamente, la primera dotación pública que tiene este barrio y una de las principales reivindicaciones vecinales ha sido la ausencia de dotaciones públicas aquí”.

María José Catalá ha añadido que “es el centro de mayores número 53 que hay en la ciudad de València y esta legislatura acabará con tres nuevos centros de mayores, que serán el de Sant Antoni, el de Pilar y el de Malilla. Por lo tanto, es una legislatura con tres centros de mayores más en tres barrios de la ciudad en los que había necesidad, reivindicación y sobre todo tres centros que benefician el envejecimiento activo, generan espacios dotacionales en los barrios y mejoran el bienestar de las personas, en este caso el de las personas mayores”.

Obras de acondicionamiento

Las tareas de acondicionamiento del local, adjudicadas a la empresa Mesquecons SL, tienen un coste de 38.400 euros y consisten en tareas de desmontaje de las placas del falso techo y montaje de instalación eléctrica, trabajos de obra, carpintería, climatización, limpieza e iluminación. Está previsto que las obras finalicen a finales del mes de septiembre y el Ayuntamiento trabaja en estos momentos en la contratación del mobiliario del local.

Noticias relacionadas

En otoño está previsto que se abra el proceso de inscripción para los nuevos socios y socias, entre los que se elegirá la junta directiva de la entidad. La apertura del centro de Sant Antoni permitirá descongestionar los centros de personas mayores de Marxalenes (1.510 socios) y Orriols (549 socios).