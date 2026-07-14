Cancelados los Conciertos de Viveros previstos para el miércoles 15 de julio por calor extremo en València

La programación de los Conciertos de Viveros sufre un cambio inesperado para este 15 de julio debido a la inminente ola de calor que atraviesa la Comunitat Valenciana. Uno de sus conciertos es cancelado ante el potente y extremo calor.

Una reunión oficial entre el Ayuntamiento de Valencia y el Cecopal ha resultado en una serie de medidas necesarias para prevenir y cuidar la salud ante las altas temperaturas que se esperan para dicho miércoles y que podrán superar los 40 grados en la ciudad de València. Una de estas medidas recae en las actividades programadas para la Feria de Julio, concretamente en el concierto de la banda británica UB40 junto a Ali Campell que queda cancelado. Dicho evento estaba previsto para el 15 de julio a las 21:30 h y hubiese tenido lugar en los Jardines de Viveros.

La banda y la organización del evento no han dado ninguna declaración todavía sobre la cancelación del concierto referido a un reembolso de las entradas o a una nueva fecha. Tampoco se ha dado información sobre qué pueda suceder con los demás conciertos programados para el resto de la semana, que también quedan a merced de cómo continúe la ola de calor y las medidas preventivas. Cancelado el concierto de UB40, el próximo concierto de Viveros sería el jueves 16 de julio de la mano de The Jacksons, una propuesta llena de soul, pop y hip-hop gracias a dos de los emblemáticos Jackson 5.