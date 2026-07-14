Estos son los dos festivos locales de València para 2027: habrá dos "puentes"

El calendario de festivos locales en la ciudad de València (los dos días que puede elegir cada municipio) no parece que vaya a cambiar de momento. Ni lo hará si el equipo de gobierno se mantuviera el próximo año. El debate sobre el traslado de la festividad de San Vicente Mártir a domingo, al estilo Virgen de los Desamparados o Corpus, que el anterior gobierno progresista estuvo tanteando y para el que había un principio de acuerdo con el Arzobispado, quedó paralizado. La intención de ese traslado era eliminar una fecha que "baila" en el calendario y dispone de ese día para darle un papel más pragmático. Por ejemplo, para la semana de Fallas o para construir otros puentes en el calendario. Puedes consultar aquí todos los festivos de 2027

El caso es que, en su momento, María José Catalá se negó. Apelando a que "el mundo vicentino no quiere" (el vicentino mártir, una amalgama de colectivos, en los que las opiniones son muy variadas) o, criticando a la oposición porque "no puede reclamar el cambio quien no participa en la fiesta".

San Vicente y San Vicente

El caso es que el Ayuntamiento ha establecido, de cara a 2027, las dos fechas habituales: el 22 de enero, San Vicente Mártir, y San Vicente Ferrer, 5 de abril.

San Vicente Ferrer nunca está en el debate. Tanto por la trascendencia y la tradición del personaje como por el hecho de celebrarse en lunes, lo que garantiza continuidad a la semana de Pascua.

Y San Vicente Mártir no solo cuenta con esa negativa municipal. Es que, además, en 2027 es una fecha "util" porque hará puente al caer en viernes. En 2028 caerá sábado y en 2029 volverá a hacer puente, al saltar a lunes.

Crítica de Compromís

Esta mayor practicidad en 2027 no la 'compra' Compromís, que sigue insistiendo en que el Ayuntamiento "bloquea" el acuerdo "que ya se había consensuado con el Arzobispado". Por contra, lo que reclama es la utilización de la fecha especialmente en Fallas "para evitar una jornada laboral esos días, en los que es inviable para la gente que trabaja, sean falleros o no. Si Catalá cree que se puede trabajar con normalidad, ¿por qué el Ayuntamiento sí que para los días grandes?, ¿por qué mantiene como privilegio lo que podría ser un derecho para todas y todos?". Y es que, más allá de hacer puente en enero, la fecha sería muy util este año para aplicarlo el 18 de marzo, dado que las Fallas caen completamente entre semana. "Trabajar en estas condiciones no es fácil ni para quien quiere participar de la fiesta, ni para quien querría escapar. Disponer de un festivo en fallas ayudaría a reducir los conflictos y mejorar la convivencia entre mundo fallero y el resto del vecindario".