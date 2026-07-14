València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos

El Ayuntamiento de València ha reunido este martes el Cecopal ante la alerta roja decretada por la Generalitat Valenciana para mañana miércoles, 15 de julio, por las altas temperaturas. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presidido la reunión, en la que también han participado concejales y diferentes servicios municipales, Policía Local y Bomberos para coordinar las acciones ante la alerta decretada.

En la reunión se han acordado las medidas necesarias por las altas temperaturas que pueden superar los 40 grados este miércoles en la ciudad de València:

Todos los refugios climáticos de la ciudad abrirán sus puertas. https://valenciasostenible.com/es/portfolio/refugios-climaticos/

Se trasladan al interior de los Centros Educativos todas las actividades de escuelas de verano previstas en los patios.

Abiertos todos los Centros de Mayores hasta las 21 horas. Desde la delegación de Servicios Sociales se ha avisado de la alerta roja por calor a los usuarios de los Centros de Día de Mayores, usuarios de Teleasistencia, Menjar a Casa, Servicio de Atención a Domicilio, Fundación Alanna y Centros Municipales de Servicios Sociales, entre otros.

Suspendidas las actividades al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal, incluidas las clases programadas y dirigidas en la playa.

Las piscinas municipales permanecerán abiertas hasta las 21:00 horas. No obstante, al tratarse de instalaciones al aire libre, se recomienda limitar la exposición prolongada al sol, utilizar las zonas de sombra y seguir en todo momento las indicaciones del personal de la instalación.

Los mercadillos extraordinarios del Grao, Benimàmet y Avenida del Cid adelantan su cierre a las 12:30 horas. El del Paseo Marítimo se clausurará a las 13 horas.

Cierres de los cementerios municipales.

Cierre Casal d’Esplai.

Cierre del Parque Gulliver y se recomienda no acudir a los parques infantiles por las altas temperaturas que pueden coger los elementos recreativos instalados en estos espacios.

Se refuerza el dispositivo de vigilancia de la Devesa y se activa el Sistema SideInfo de los cañones en el Saler como medida preventiva frente al riesgo de incendios.

Abiertos los CAES de Santa Cruz de Tenerife, el CAES Benimaclet y ya se ha activado y abierto el CAES de Emergencias Climáticas de El Carmen.

El cierre de parques y jardines queda supeditado a las alertas de Aemet por viento.

También la Feria de Julio se verá afectada por este calor extremo.

Canceladas las actividades de la Feria de Julio en los Jardines del Palau (el espectáculo ‘Don Bártulos’, previsto en los Jardines del Palau Sud a las 20 horas se traslada al jueves 16 de julio a la misma hora)

Se cancela la Final Champions de Playback en el Palau Nord

Musical Infantil 'Mary Poppins' previsto en plaza del Mercado Central a las 19 horas se pospone al lunes 20 de julio, en el mismo emplazamiento y con el mismo horario.

También se pospone la actuación de Javi Vila y José Andrés, previsto en la Plaza del Mercado Central a las 21:30 horas. Se llevará a cabo el lunes 20 de julio, en el mismo emplazamiento pero a las 22 horas.

Suspendidas las actividades previstas en Devesa-Albufera.

Cancelados los conciertos de Viveros previstos para el miércoles 15 de julio.

Obras y contratas de limpieza se paralizan

Los operarios de limpieza de las contratas municipales que trabajan en la vía pública pararán su jornada a las 12:00 horas y sólo funcionarán los camiones y furgonetas de recogida. Además, las obras de asfaltado de la Gran Vía, Colón y los trabajos en Pérez Galdós y Giorgeta quedan suspendidos.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

El Ayuntamiento de València recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección como evitar desplazamientos innecesarios; mantener una hidratación frecuente y utilizar las fuentes PUSDAR distribuidas por la ciudad para refrescarse y beber agua; evitar la exposición al sol y los esfuerzos físicos durante las horas que dura la alerta; y utilizar ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar.

El Consistorio también recomienda, ante la alerta roja por altas temperaturas, prestar especial atención a las personas mayores, menores, personas con enfermedades crónicas y otros colectivos vulnerables ni dejar nunca a personas ni animales en el interior de vehículos estacionados. Asimismo, ante síntomas compatibles con un golpe de calor, se recomienda llamar inmediatamente al 112.

Noticias relacionadas

Para cualquier información, consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales del @ajuntamentvlc, AEMET, Emergencias 112 Comunitat Valenciana y la aplicación GVA 112 Avisos.