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El ayuntamiento instaura alerta amarilla por tormentas en València

El Ayuntamiento valenciano activa la alerta amarilla por tormentas y recuerda medidas de autoprotección ciudadana para el calor extremo

Los cañones de agua refrescan El Saler por la alerta de incendios

Los cañones de agua refrescan El Saler por la alerta de incendios

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Anna Mora

València

El ayuntamiento municipal Valenciano, en un comunicado que ha publicado en sus redes sociales ha informado que se instauraba el nivel de alerta amarilla en la ciudad de València debido al riesgo de tormentas en el área metropolitana. En ese mismo post, ha informado que los encargados de actualizar la información sobre preemergencias meteorológicas se trata del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, y ha instado a que cualquiera que se vea afectado llame al 112.

El ayuntamiento, en este post ha facilitado las siguientes medidas, en forma de consejos a la ciudadanía, con tal de que estén preparados y protegidos para lo que pueda pasar, así como ha instado a los usuarios de redes sociales de informarse mediante el #gva112:

Consejos proporcionados por el ayuntamiento

Consejos proporcionados por el ayuntamiento / Ayuntamiento de València

En una reunión del CECOPAL, celebrada hoy se ha informado, así como también se han adoptado medidas para contrarrestar tanto la alerta roja activa hoy por el calor extremo como la alerta amarilla por tormentas, y el Ayuntamiento de València ha querido recordar a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección como mantener una hidratación frecuente y utiliza las fuentes PUSDAR distribuidas por la ciudad para refrescarse y beber agua; evitar la exposición al sol y los esfuerzos físicos durante las horas que dura la alerta; y utilizar ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar.

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Como medida extra, se han vuelto a poner en marcha los cañones de agua del saler con tal de prevenir posibles incendios derivados del clima tormentoso, por lo que se ha cerrado el acceso a la Devesa tras decretar la Generalitat el Previfoc 3 en los parques naturales de la Comunitat. También se ha reforzado la vigilancia con drones así como patrullas de vigilancia de Bomberos, Policía Local y Protección Civil.

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