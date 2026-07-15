El ayuntamiento de València concede licencia al ministerio para hacer las primeras 62 viviendas del Cuartel de Ingenieros

El Ayuntamiento de València ha concedido la licencia urbanística para la construcción de las primeras 62 viviendas públicas promovidas por Casa 47 (entidad estatal de la vivienda) en suelos de titularidad estatal en la ciudad, dentro del PAI del antiguo Cuartel de Ingenieros.

La solicitud de licencia se presentó el 22 de mayo de 2026 y la Delegación de Urbanismo, Vivienda y Licencias ha resuelto favorablemente en un plazo inferior a dos meses, "en línea con la prioridad municipal de aumentar la oferta de vivienda y agilizar al máximo la tramitación de licencias y expedientes vinculados a nuevas promociones residenciales".

La resolución firmada por el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, otorga licencia de edificación a Sepes, entidad estatal del suelo (Casa 47), para construir un edificio de vivienda pública para alquiler asequible en la parcela P2 del “Cuartel de Ingenieros”, con acceso desde la calle San Vicente Mártir.

“Ni dos meses ha tardado el Ayuntamiento de Valencia en conceder esta licencia. Esperamos, por tanto, que, después de tantos años, el Gobierno de la nación cumpla ahora también y pronto veamos las grúas levantando el edificio. Nosotros nos comprometimos en agilizar esta licencia y hemos cumplido con hechos”, ha manifestado Juan Giner.

El inmueble se desarrollará en un único bloque con ocho plantas de viviendas (de planta baja a planta octava) y contará con dos plantas bajo rasante destinadas a garaje, con 62 plazas, así como aparcamiento para 62 bicicletas en planta baja. La licencia se otorga con las prescripciones técnicas habituales previas al inicio de las obras.

Según el proyecto, la promoción suma 62 viviendas. En planta baja se ubicarán 4 viviendas; entre la planta primera y la sexta se distribuirán 54 viviendas, a razón de 9 por planta; y en la planta ático se completará el conjunto con otras 4 viviendas.

Por tipologías, el edificio incluirá 4 viviendas de 1 dormitorio, 46 viviendas de 2 dormitorios y 12 viviendas de 3 dormitorios.

Colaboración para desbloquear suelos estatales

La concesión de esta primera licencia en menos de dos meses responde a la voluntad de colaboración y de agilización de expedientes manifestada por la Delegación de Urbanismo a la entidad pública estatal Casa 47 el pasado mes de mayo, en el marco de un encuentro para conocer el estado de sus proyectos de vivienda en la ciudad de València.

En ese encuentro, el concejal Juan Giner instó a la presidenta de Casa 47 a impulsar los proyectos de vivienda en suelos de titularidad estatal paralizados durante años y ofreció la máxima colaboración para agilizar los plazos administrativos que dependieran del Ayuntamiento.

“Nuestra prioridad es la vivienda y lo demostramos con hechos. Las más de 1.400 licencias para vivienda concedidas en el primer semestre de este año son el reflejo de esa política encaminada a aumentar la oferta de inmuebles en nuestra ciudad”, sostiene Juan Giner.

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En ese sentido, el concejal ha instado a Casa 47 a solicitar la licencia para el resto de viviendas que tiene previsto construir en el ámbito del PAI de Ingenieros, así como a impulsar el desarrollo del PAI del Parque de Artillería. “Seguimos a la espera de que sigan presentando solicitudes. Nosotros queremos conceder licencias”, ha concluido.