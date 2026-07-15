La Casa Consistorial de València exhibe su vida y secretos en una colección de vídeos

La casa consistorial, el edificio del Ayuntamiento de València, cumplió el pasado 30 de junio el 120 aniversario de la colocación de su primera piedra. Desde entonces, el edificio proyectado por Carlos Carbonell y Francisco Mora es uno de los espacios más reconocibles del Cap i Casal, revalorizado conforme la propia ciudad ha ido añadiendo más edificios emblemáticos de cuño contemporáneo o restaurando algunos que parecían perdidos. La consecuencia final es que la Casa de la Vila, sin ser la joya de la corona, evoca momentos entre los vecinos y es un reclamo turístico, hasta el punto que se haya institucionalizado la visita a sus elementos emblemáticos: el Museo, el Salón de Cristal y el Balcón. El contador señala que son más de 200.000 las visitas que recibe anualmente.

Ahora, con motivo de la efemérides, y sin esperar al más redondo 125 aniversario, el Ayuntamiento ha presentado una serie de vídeos de divulgación y promoción de su propia sede para "acercar el valor de esta joya arquitectónica y de su historia a toda la sociedad".

El nuevo contenido audiovisual no se limita a mostrar un recorrido arquitectónico por las estancias institucionales, sino que propone un viaje por la historia de València y su transformación como gran capital mediterránea a lo largo de las últimas doce décadas.

Cuatro temas en tres idiomas

A través de un cuidado lenguaje visual adaptado a las narrativas de las plataformas digitales actuales, "el proyecto busca ser una herramienta dinámica tanto para quienes preparan su visita como para quienes desean conocer a fondo los detalles del inmueble durante su recorrido".

Los vídeos están "colgados" en Youtube y son cuatro bloques temáticos: la Casa Consistorial en su conjunto, el Salón de Cristal, el Balcón y el Museo Histórico, todos ellos en su versiones en castellano, valenciano e inglés.

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Durante la presentación del proyecto, la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha destacado el valor identitario de este edificio y la voluntad del consistorio de abrirlo a toda la sociedad: "Queremos que cada residente o cada persona que llegue a nuestra ciudad descubra mucho más, que pueda adentrarse en su historia, en su arquitectura, en sus barrios y en todos esos elementos que conforman nuestra identidad; porque despertar la curiosidad de la ciudadanía y conocer mejor nuestro patrimonio es también una forma de valorarlo, de protegerlo y de sentirlo más cercano".