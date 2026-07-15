EMT firma su convenio colectivo para los próximos cuatro años y añade 222 autobuses eléctricos

La Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha suscrito su convenio colectivo para el periodo 2026-2029, un acuerdo que aporta estabilidad al marco de relaciones laborales de la empresa y que permitirá avanzar en el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Director EMT 2025-2030 para continuar mejorando el servicio de transporte público de la ciudad.

El convenio ha sido firmado por la Dirección de EMT y por las organizaciones sindicales APTTUV y UGT, que ostentan la mayoría absoluta en el Comité de Empresa, consolidando así un marco de entendimiento que proporciona seguridad y certidumbre tanto a la plantilla como a la propia organización durante los próximos cuatro años.

Con este acuerdo, EMT refuerza uno de los pilares necesarios para llevar a cabo la estrategia de crecimiento y modernización impulsada por el Ayuntamiento de València. Entre los principales objetivos del Plan Director 2025-2030 se encuentran la ampliación de líneas y frecuencias, el refuerzo de la oferta de transporte público y la adaptación del servicio a las necesidades actuales y futuras de movilidad de la ciudad y sus pedanías.

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento aprobó en 2024 el Plan de Inversiones de EMT 2024-2028, que contempla, entre otras actuaciones, la incorporación de 222 autobuses eléctricos e híbridos destinados tanto al crecimiento como a la renovación de la flota, los cuales ya se están incorporando paulatinamente a la flota y en mayor medida a partir de octubre hasta principios de 2027. Esta inversión permitirá disponer de vehículos más sostenibles, más confortables y más fiables, además de seguir reduciendo la edad media de los autobuses y mejorando la experiencia de viaje de los usuarios.

Inversiones en infraestructura

Asimismo, el plan preveía, inversiones en infraestructura por importe de 20 millones de euros que incluye la construcción de una nueva cochera en Safranar, cuyas obras empezarán en septiembre y la adecuación de las instalaciones existentes mediante actuaciones de electrificación y aumento de potencia en las otras dos cocheras, que ya se está ejecutando, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades operativas de la nueva flota y garantizar su funcionamiento en las mejores condiciones.

Paralelamente, EMT ha impulsado durante este año la creación de bolsas de empleo estructural para personal de conducción y mantenimiento, garantizando la disponibilidad de los recursos humanos necesarios para acompañar el crecimiento previsto del servicio y responder a las nuevas demandas de movilidad de la ciudadanía.

El concejal de Movilidad y presidente de EMT, Jesús Carbonell, ha destacado que “la firma de este convenio supone una excelente noticia para EMT, para su plantilla y para los miles de usuarios que utilizan cada día el transporte público municipal. Se trata de un acuerdo que aporta estabilidad, refuerza la colaboración entre la empresa y los representantes de los trabajadores y nos permite seguir avanzando en la transformación y mejora del servicio que hemos planificado para los próximos años”.

Carbonell ha subrayado además que “EMT se encuentra en un momento decisivo de crecimiento, con inversiones históricas en flota, infraestructuras y personal. Este convenio nos proporciona el marco necesario para desarrollar con garantías el Plan Director y continuar ofreciendo un transporte público cada vez más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades de los valencianos, además de mejorar las condiciones laborales de su personal”.

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La firma del convenio colectivo completa así los principales instrumentos necesarios para afrontar con garantías el desarrollo del Plan Director EMT 2025-2030, reforzando la capacidad de la empresa para seguir prestando un servicio público de calidad, cercano y preparado para los retos de movilidad del futuro.