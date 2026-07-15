Lista de refugios climáticos en València para la ola de calor

El calor extremo de estos días está haciendo sonar todas las alertas de la Comunitat Valenciana que vive ahora una ola de calor con aviso rojo. Para sobrellevar el calor en las calles, el Ayuntamiento de València facilita una lista de sus 39 refugios climáticos repartidos por la ciudad para que salir a la calle sea una opción este verano teniendo garantizado un espacio fresco y tranquilo en el que tomar un pequeño respiro.

Lista de refugios climáticos de la ciudad de València

Bibliotecas

Biblioteca Municipal de Benimaclet - Carola Reig (julio: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado)

(julio: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado) Biblioteca Municipal del Grau - Constantí Llombart (julio y septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado)

(julio y septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado) Biblioteca Municipal de Malilla - Roís de Corella (julio: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado)

(julio: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado) Biblioteca Municipal de Tres Forques - Lluís Fullana i Mira (julio y septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado)

(julio y septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado) Biblioteca Municipal de Sant Marcel·lí - Camí Real - Clara Santiró i Font (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) Biblioteca Municipal d'Arracapins - Eduard Escalante (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) Biblioteca Municipal de L'Amistat - Tomàs Vicent Tosca (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) Biblioteca Municipal de Marxalenes - Joanot Martorell (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) Biblioteca Municipal de Natzaret - del Mar (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) Biblioteca Municipal de Russafa - Nova Al Russafí (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) Biblioteca Municipal de la Creu del Grau - Gregori Maians i Síscar (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) Biblioteca Municipal dels Orriols - Josep María Bayarri (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) Biblioteca Municipal Palacio de la Exposición (julio y septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:45 H a 14:45 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado)

Museos, centros culturales y centros cívicos

Museu de les Ciències (julio y agosto: abierto de lunes a domingo de 10:00 H a 21:00 H) (septiembre: abierto del 1 al 6 de lunes a domingo de 10:00 H a 21:00 H y a partir del 7 de lunes a domingo de 10:00 H a 19:00 H)

(julio y agosto: abierto de lunes a domingo de 10:00 H a 21:00 H) (septiembre: abierto del 1 al 6 de lunes a domingo de 10:00 H a 21:00 H y a partir del 7 de lunes a domingo de 10:00 H a 19:00 H) Museu de la Ciutat (de julio a septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a sábado de 10:00 H a 19:00 H, domingos y festivos de 10:00 H a 14:00 H)

(de julio a septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a sábado de 10:00 H a 19:00 H, domingos y festivos de 10:00 H a 14:00 H) Museu d'Història de València (de julio a septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a sábado de 10:00 H a 19:00 H y domingo de 10:00 H a 14:00 H)

(de julio a septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a sábado de 10:00 H a 19:00 H y domingo de 10:00 H a 14:00 H) El Paleontológic - Museu de Ciències Naturals (de julio a septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a domingo de 10:00 H a 19:00 H)

(de julio a septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a domingo de 10:00 H a 19:00 H) Centre Cultural Municipal Chalet Aben Al Abbar (julio y septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a viernes de 10:00 H a 14:30 H y de 17:00 H a 21:30 H, sábado de 10:00 H a 14:00 H y de 16:30 H a 21:30 H, domingo de 10:00 H a 15:00 H) (agosto: cerrado)

(julio y septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a viernes de 10:00 H a 14:30 H y de 17:00 H a 21:30 H, sábado de 10:00 H a 14:00 H y de 16:30 H a 21:30 H, domingo de 10:00 H a 15:00 H) (agosto: cerrado) Centre Cultural Municipal Nave 3 Ribes (julio y septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a viernes de 9:00 H a 14:00 H, fin de semana de 10:00 H a 14:00 H y de 16:00 H a 22:00 H)

(julio y septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a viernes de 9:00 H a 14:00 H, fin de semana de 10:00 H a 14:00 H y de 16:00 H a 22:00 H) Centre Cultural Municipal Escorxador (Julio y septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a viernes de 10:00 H a 14:30 H y de 17:00 H a 21:30 H, sábado de 10:00 H a 14:00 H y de 16:30 H a 21:30 H, domingo de 10:00 H a 15:00 H)(agosto: cerrado)

(Julio y septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a viernes de 10:00 H a 14:30 H y de 17:00 H a 21:30 H, sábado de 10:00 H a 14:00 H y de 16:30 H a 21:30 H, domingo de 10:00 H a 15:00 H)(agosto: cerrado) Centre Cultural Municipal Alquería Albors (julio y septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a viernes de 10:00 H a 14:30 H y de 17:00 H a 21:30 H, sábado de 10:00 H a 14:00 H y de 16:30 H a 21:30 H, domingo de 10:00 H a 15:00 H)(agosto: cerrado)

(julio y septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a viernes de 10:00 H a 14:30 H y de 17:00 H a 21:30 H, sábado de 10:00 H a 14:00 H y de 16:30 H a 21:30 H, domingo de 10:00 H a 15:00 H)(agosto: cerrado) Centro Cultural Municipal Reina 121 (julio y septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a viernes de 10:00 H a 14:30 H y 17:00 H a 21:30 H, sábado de 10:00 H a 14:00 H y de 16:30 H a 21:30 H, domingo de 10:00 H a 15:00 H)(agosto: cerrado)

(julio y septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a viernes de 10:00 H a 14:30 H y 17:00 H a 21:30 H, sábado de 10:00 H a 14:00 H y de 16:30 H a 21:30 H, domingo de 10:00 H a 15:00 H)(agosto: cerrado) Centro Cívico Aiora (julio y septiembre: abierto de lunes a viernes de 9:00 H a 20:00 H, sábado de 9:30 H a 13:30 H, domingo cerrado) (agosto: cerrado)

Centros de servicios sociales y de mayores

Centre Municipal de Servicis Socials Patraix (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 9:00 H a 14:00 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 9:00 H a 14:00 H, fin de semana cerrado) Centre Municipal D'Activitats Per a Persones Majors Nou Benicalap (julio y septiembre: abierto de lunes a domingo de 9:00 H a 20:00 H) (agosto: abierto de lunes a viernes de 9:00 H a 20:00 H, fin de semana cerrado)

(julio y septiembre: abierto de lunes a domingo de 9:00 H a 20:00 H) (agosto: abierto de lunes a viernes de 9:00 H a 20:00 H, fin de semana cerrado) Centre Municipal D'Activitats Per a Persones Majors Nou Moles (de junio a septiembre: abierto de lunes a domingo de 9:00 H a 20:00 H)

(de junio a septiembre: abierto de lunes a domingo de 9:00 H a 20:00 H) Centre Municipal D'Activitats Per a Persones Majors Patraix (julio y septiembre: abierto de lunes a domingo de 9:30 H a 13:00 H y de 16:00 H a 20:00 H) (agosto: cerrado)

(julio y septiembre: abierto de lunes a domingo de 9:30 H a 13:00 H y de 16:00 H a 20:00 H) (agosto: cerrado) Centre Municipal D'Activitats Per a Persones Majors Campanar (julio y septiembre: abierto de 9:30 H a 13:00 H y de 16:00 H a 20:00 H)

Otros espacios

Las Naves (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:00 H a 21:00 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:00 H a 21:00 H, fin de semana cerrado) Palau de Congressos (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 9:00 H a 14:00 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 9:00 H a 14:00 H, fin de semana cerrado) (agosto: cerrado) Observatori del Canvi Climàtic (julio y septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:30 H a 15:00 H, fin de semana cerrado) (agosto: abierto de lunes a viernes de 10:00 H a 15:00 H y fin de semana cerrado)

(julio y septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:30 H a 15:00 H, fin de semana cerrado) (agosto: abierto de lunes a viernes de 10:00 H a 15:00 H y fin de semana cerrado) Oficina de l'Energía Aiora (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 9:00 H a 14:30 H con horario especial los lunes, miércoles y viernes abriendo por la tarde de 15:00 H a 18:00 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 9:00 H a 14:30 H con horario especial los lunes, miércoles y viernes abriendo por la tarde de 15:00 H a 18:00 H, fin de semana cerrado) Oficina de l'Energía Torrefiel (De julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 10:00 H a 14:00 H con horario especial los lunes y jueves abriendo por la tarde de 17:00 H a 19:00 H, sábado de 10:00 H a 13:00 y domingo cerrado)

(De julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 10:00 H a 14:00 H con horario especial los lunes y jueves abriendo por la tarde de 17:00 H a 19:00 H, sábado de 10:00 H a 13:00 y domingo cerrado) Oficina de l'Energía Parc de l'Oest (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 9:30 H a 14:30 H con horario especial los lunes y miércoles abriendo por la tarde de 15:00 H a 18:00 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 9:30 H a 14:30 H con horario especial los lunes y miércoles abriendo por la tarde de 15:00 H a 18:00 H, fin de semana cerrado) Complex Esportiu Cultural Petxina (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:00 H a 20:00 H y sábado de 9:00 H a 17:00 H, domingo cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:00 H a 20:00 H y sábado de 9:00 H a 17:00 H, domingo cerrado) Oficina turística de la playa del Cabanyal (de julio a septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a domingo de 10:00 H a 15:00 H)

(de julio a septiembre: lunes cerrado, abierto de martes a domingo de 10:00 H a 15:00 H) Junta Municipal de los pueblos de Benimàmet-Beniferri (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:00 H a 14:30 H, fin de semana cerrado)

(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:00 H a 14:30 H, fin de semana cerrado) Junta Municipal de Pobles del Nord (Carpesa) (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:00 H a 14:30 H, fin de semana cerrado)

(Carpesa) (de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:00 H a 14:30 H, fin de semana cerrado) Junta Municipal dels Pobles del Sud (Castellar)(de julio a septiembre: abierto de lunes a viernes de 8:00 H a 14:30 H, fin de semana cerrado)

Además de facilitar información sencilla y detallada ante las olas de calor, el portal de València Sostenible ofrece un mapa interactivo con todos los refugios climáticos para que el usuario pueda encontrar el que le quede más cerca.

Los horarios de apertura y cierre para los diferentes refugios climáticos suele ser el proporcionado, más ante los cambios en la previsión meteorológica estos horarios pueden cambiar. Como es el caso de algunos refugios de la red municipal de València que ampliaron su horario ante la alerta roja del miércoles 15 de julio, así que hay que prestar atención a las actualizaciones que se den.