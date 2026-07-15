Se suspende el concierto de Antoñito Molina de hoy por el aviso rojo
La alerta roja por altas temperaturas obliga a tomar nuevas medias preventivas
Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de València y el Cecopal del día de ayer se han actualizado ante la alerta roja con el objetivo de proteger la salud debido a las desorbitadas temperaturas que se han registrado durante esta semana. De lo que más se está viendo afectado por las cancelaciones preventivas son los eventos culturales como algunas actividades de la Feria de Julio entre las que destaca el concierto de Ana Torroja de Viveros cancelado ayer 14 de julio un rato antes de que diese comienzo.
El último concierto que se verá forzado a cancelar ante las peligrosas condiciones meteorológicas es el de Antoñito Molina de hoy 15 de julio, parte de la programación del Festival FAR en la Marina. La cancelación de Ana Torroja de ayer pilló por sorpresa a los asistentes del concierto porque hasta ese momento solo se había comunicado la cancelación de los conciertos programados para el 15 de julio, lo que deja en el aire el resto de conciertos como el del eterno Rick Astley que en principio tiene previsto subirse al escenario del Festival FAR el 16 de julio por la cancelación de hoy.
La lista de medidas aprobadas por el Ayuntamiento de València y el Cecopal continúan por la suspensión de las actividades previstas para las fiestas patronales en El Perellonet, el cierre de las piscinas municipales en su horario habitual (a las 19 H) por el riesgo de tormenta y reventones térmicos y asimismo la suspensión de La Feria de Atracciones en la Marina de València. De igual manera se mantienen las medidas previstas respecto a la suspensión de las actividades de la Feria de Julio indicadas en el boletín previo.
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