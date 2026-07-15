El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1

El viejo circuito de Fórmula 1 de València, que dejó de funcionar como tal en el año 2012, alberga ahora un asentamiento de personas sin hogar en el que viven, según cifras de las ONG, alrededor de 1.300 personas en circunstancias infrahumanas. Las altas temperaturas, además, han agravado la situación y eso se ha traducido en quejas particulares y también de las entidades que trabajan con estas personas.

Pues bien, esas quejas, recogidas también en los medios de comunicación, han llegado al Síndic de Greuges y este ha abierto de oficio un expediente al Ayuntamiento de València para que explique cuál es la situación del asentamiento y las medidas que ha adoptado para proteger a estas personas, particularmente ahora que las temperaturas están disparadas.

Por las informaciones que le han llegado, el Síndic explica que "las personas que integran este asentamiento se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y exclusión social, viéndose expuestas a condiciones de habitabilidad incompatibles con unas condiciones de vida dignas". Es más, las altas temperaturas de las últimas semanas, dice, "entrañan un grave riesgo para su vida, salud e integridad física, dada la especial vulnerabilidad del colectivo afectado y las deficientes condiciones del asentamiento y la falta de acceso a suministros básicos".

Peticiones al consistorio

Así pues, el Síndic ha decidido iniciar actuaciones "a fin de investigar si el Ayuntamiento de València, ante la situación descrita, ha adoptado medidas en su ámbito competencial". Concretamente, pide al consistorio un informe detallado de la situación en este asentamiento; el censo de personas que pueden vivir allí, en particular el de mujeres y menores; el detalle de las actuaciones municipales desplegadas para paliar las altas temperaturas que "pudieran poner en riesgo la vida y la dignidad de las personas sin hogar"; las alternativas y recursos que se han ofrecido a las personas que están en los asentamientos; y un informe sobre la existencia o no de un plan de actuación frente a situaciones de adversidad climática".

Hasta 1.300 peronas podrían vivir en el asentamiento del circuito de Fórmula 1 de València. / F. Bustamante

El Síndic justifica la apertura del expediente con la propia normativa que ampara a esta institución dependiente de la Generalitat València, que lo obliga a "prestar una atención preferente y prioritaria a aquellos supuestos en los que puede detectarse la existencia de personas o colectivos en situaciones de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad" y, en resumen, "a cualquiera de las condiciones o circunstancias personales o sociales a las que se refiere el artículo 14 de la Constitución".

Y da al Ayuntamiento de València un mes de plazo para presentar todos esos informes, advirtiendo que si el informe no llega en el periodo indicado "se considerará que existe falta de colaboración" por parte de las autoridades municipales.

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Según los datos de las ONG, en el viejo circuito de Fórmula 1 de València hay al menos tres asentamientos con 400 chabolas y alrededor de 1.300 personas, la mayoría de ellas inmigrantes que no tienen un techo para cobijarse. En muchos casos, se trata de personas con empleo que, sin embargo, no pueden alquilar una vivienda.