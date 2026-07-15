El antiguo Faro del Puerto de València se traslada a un enclave accesible en la Marina

El Órgano interadministrativo de cooperación y de gestión de la Marina de València, formado paritariamente por el Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria de València (APV), ha acordado una nueva ubicación para el antiguo Faro del Puerto de València que lo hará totalmente accesible desde la Marina de la ciudad.

La reunión de este Órgano se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de València y ha contado con la participación del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, la tercera teniente de alcalde y concejala del área de Recursos Humanos y Técnicos, Patrimonio, Participación y Pedanía, Julia Climent, el secretario municipal Manuel Latorre, la presidenta de la APV, Mar Chao, y el secretario general de Valenciaport, Jorge Herrero.

Entre los asuntos tratados se ha abordado la nueva ubicación en la Marina del antiguo Faro de Valencia, que será trasladado próximamente desde su ubicación actual – alejada y fuera del alcance de la ciudadanía – a una nueva ubicación completamente accesible en el área de la Marina de València en el canal de acceso, frente al edificio Veles e Vents, contando con el acuerdo del concesionario de las instalaciones náutico-deportivas al estar en el ámbito de su concesión.

Ampliación y desubicación

Desde la Autoridad Portuaria se considera una oportunidad y una necesidad promover el traslado del faro desde su ubicación actual a una nueva que sea accesible para la ciudadanía. Con la Ampliación Norte del Puerto de Valencia finalizada en 2012, el faro quedó desubicado no pudiendo cumplir su función de señal marítima, por lo que dejó de funcionar definitivamente en junio de 2015, instalándose un nuevo faro destinado a suplir al anterior.

Su ubicación en un entorno abierto al uso público permitirá revalorizar un elemento emblemático y de gran valor social de la historia del Puerto de Valencia y de los Poblados Marítimos, proyectándolo hacia el futuro como un símbolo plenamente incorporado al frente marítimo de València que permita reforzar la relación entre el puerto y la ciudadanía.

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Otro de los puntos tratados en la reunión ha sido el referente al Edificio Veles e Vents del que se ha dado traslado por parte del Ayuntamiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local recientemente aprobado sobre el futuro uso público del edificio.