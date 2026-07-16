El Ayuntamiento entrega siete viviendas sociales a familias en situación de vulnerabilidad

El Ayuntamiento de València ha entregado siete viviendas sociales, que forman parte del Programa de Acceso a la Vivienda Municipal, a varias familias en situación de vulnerabilidad. Entre las receptoras se encuentran trece personas adultas y doce menores. Además, cinco de estas unidades familiares son monoparentales.

La concejala de Servicios Sociales y Mayores, Marta Torrado, ha destacado que las personas beneficiarias de estos inmuebles “son familias altamente vulnerables, mayoritariamente con menores a cargo y con grandes dificultades para acceder a una vivienda asequible, por lo que han requerido el apoyo de la concejalía de Servicios Sociales”.

En concreto, una de las viviendas se ha destinado a una familia monoparental con seis hijos, cinco de ellos menores de edad. El resto de inmuebles se han adjudicado a una familia monoparental con tres menores a cargo; a otra unidad familiar monoparental con dos hijos mayores de edad, que están siendo atendidos desde el Servicio de Promoción a la Autonomía; a una familia monoparental que tiene cuatro hijos menores en situación de dependencia; y, finalmente, a una familia formada por dos personas adultas inmersas en un procedimiento de desahucio.

En este sentido, la concejala Marta Torrado, ha añadido: “La Concejalía de Servicios Sociales dirige sus esfuerzos a aquellas unidades familiares que se encuentran en situación de emergencia habitacional, entre otros indicadores de vulnerabilidad. La adjudicación de una vivienda municipal es un factor determinante en la labor de intervención social que se lleva a cabo desde la concejalía para la protección de familias en situación de riesgo de exclusión social. Hoy se ha materializado este trabajo con la entrega de estas siete viviendas municipales”.

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El Programa de Acceso a la Vivienda Municipal del Ayuntamiento prioriza el acceso a la vivienda de jóvenes menores de 35 años, con dificultades para comprar o alquilar un inmueble, y de personas mayores de 65 años que viven en condiciones de aislamiento o viviendas no adaptadas. También se da preferencia a las familias numerosas o monoparentales en situación de vulnerabilidad, a víctimas de violencia de género, a personas en grave riesgo de exclusión social, a personas con discapacidad, y personas afectadas o inmersas en un procedimiento de desahucio.