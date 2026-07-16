El ayuntamiento rebaja a 124 las personas del asentamiento de la Fórmula 1 y colaborará con el Síndic

El Ayuntamiento de València ha anunciado que facilitará al Síndic de Greuges toda la información relativa al asentamiento de chabolas del viejo circuito de Fórmula 1. El consistorio asegura que se hacen seguimientos periódicos de este asentamiento y rebaja a 120 el número de personas que viven allí frente a las 1.300 que contabilizan las ONG.

En la actualidad, el asentamiento del viejo circuito, ubicado en el Grao de València, tiene, según las entidades que trabajan en la zona, unas 400 chabolas y 1.300 personas distribuidas en tres focos de infravivienda. Y además, viven en una situación muy precaria que se ve agravada por las altas temperaturas de los últimos días. Por este motivo, el Síndic de Greuges ha abierto un expediente y ha pedido al ayuntamiento informes sobre las personas que viven allí, sus condiciones de habitabilidad y las alternativas que les ha ofrecido.

A ello, el equipo de gobierno municipal ha respondido ofreciendo su total colaboración al Síndic y mostrando "toda su disponibilidad para ofrecer cualquier información sobre las medidas adoptadas". Asegura, así mismo, que los servicios municipales hacen un seguimiento habitual de este asentamiento y en el mismo residen alrededor de 120 personas, sin menores, muy lejos de las que contabilizan las entidades sociales. Finalmente, recuerda que desde la Concejalía de Servicios Sociales se ha duplicado este año el importe del convenio con la asociación Alanna, que ha pasado de 300.000 a 650.000 euros al año para atender los asentamientos.

Compromís pide respuestas

Por su lado, desde Compromís la concejala Lucía Beamud ha asegurado que la apertura de este expediente por parte del Síndic de Greuges es "un hecho muy grave", pues se trata de "personas que viven en condiciones de vulnerabilidad", agravada por las olas de calor que se están registrando en València y que necesitan de una "respuesta municipal". "Hace unos meses ya advertimos públicamente que los datos del censo municipal mostraban un incremento del 442% en este asentamiento entre 2022 y 2025, pasado de 21 a 114 personas, pero las entidades sociales que trabajan diariamente sobre el terreno nos alertan de que la realidad es mucho más grave y que el número de personas podría superar el millar", asegura Beamud.

Personalmente, la concejala de Compromís dice que visitó recientemente la zona y la situación "es absolutamente insostenible", con "personas que han llegado huyendo del asentamiento del cauce del río y otras que trabajan y tienen nómina, pero que no pueden pagar una vivienda". Luego, "estamos ante una emergencia social que el Gobierno de María José Catalá está ignorando".

Esta diferencia de datos podría explicarse, según Beamud, en otro hecho que le ha sorprendido y es que "los informes municipales más recientes con de marzo de 2025, es decir, que hace más de un año que el ayuntamiento no elabora un informe de seguimiento del asentamiento más vulnerable de la ciudad".

Aún así, la concejala de Compromís cree que el "problema no es que los datos estén desactualizados, el problema es que cuando un gobierno deja de hacer seguimiento de una realidad tan grave durante más de un año, también deja de proteger a las personas que viven allí, y eso tiene consecuencias sobre la salud, la seguridad y la dignidad". Así pues, pide que el ayuntamiento asuma sus responsabilidades y además de hacer un seguimiento adecuado ofrezca alternativas habitacionales a estas personas.

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Finalmente, la concejala socialista del Ayuntamiento de València Maite Ibáñez ha denunciado que el gobierno de María José Catalá sigue sin responder a la emergencia habitacional que vive la ciudad, prueba de lo cual serían los desahucios en la Fuensanta y la investigación que ha abierto el Síndic de Greuges por el multitudinario asentamiento del PAI del Grao. Dos hechos que confirman, ha apuntado Ibáñez, “el abandono social y la falta de gestión con la que el gobierno del PP y Vox está afrontando el principal problema que sufren miles de vecinos y vecinas”.