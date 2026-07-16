Detectan bacterias fecales en la inspección de la piscina de Benicalap

La piscina municipal del parque de Benicalap está afectada por la presencia de bacterias compatibles con un origen fecal, según se desprende del informe técnico-sanitario del Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de València y que estaría motivado por el uso de agua procedente de un pozo de riego porque, tal como se constata en el informe, realizado el 18 de junio de 2026, "no existe sistema de desinfección del agua del pozo en la caseta donde está ubicado el pozo. Tampoco existe sistema de desinfección del agua del pozo en las instalaciones de la piscina, por lo que se constata que el agua de pozo no se desinfecta antes de entrar en los vasos".

Esta es la denuncia que ha presentado el Grupo Municipal Compromís sobre la instalación que acusa también al ayuntamiento de permitir abrir "sin la comunicación previa obligatoria y sin los informes analíticos preceptivos, y los equipos automáticos de dosificación de desinfectante y de pH estaban en alarma los dos días de inspección". En concreto, el informe revela que "según el personal del organismo autónomo municipal, el agua de este pozo se bombea directamente a la instalación de la piscina sin pasar por el aljibe".

Las instalaciones, según el informe se abrieron al público sin disponer de los informes de resultados analíticos necesarios para conocer el estado de salubridad del agua y certificar que dicha agua es apta para el baño. También se constatan otras irregularidades, como que no están disponibles las hojas de control diario ni resultados mensuales.

"Muy grave que haya falsedades"

Más aún, se califica de "muy grave" que la documentación presentada tuviera "falsedades", como "un justificante del año anterior hecho pasar por el actual y una desinfección declarada que nunca se produjo", algo que el texto "califica de infracción muy grave".De hecho, el informe reclama la apertura de "un procedimiento sancionador" que se sustancie en una multa que "garantice que la comisión de infracciones y faltas cometidas por e gestor no le resulten más beneficiosas que el incumplimiento de las normas infingidas", además del cierre de los vasos, que no se llegó a materializar.

Más aún, la coalición denuncia que "un inspector sufrió un episodio de coacción que le obligó a pedir la presencia de la Policía Local" a la hora de ejercer su trabajo.

"Lo más grave es que el propio informe recuerda que la condición de refugio climático de la instalación no justifica de ninguna manera poner en peligro la salud, «con el agravante de que los usuarios son niños y adolescentes" asegura Compromís, y deja constancia de que "los incumplimientos se produjeron con la aquiescencia y el permiso del titular, la Fundación Deportiva Municipal".

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Para la concejala Eva Coscollà, el caso de Benicalap no es el único problema del gobierno municipal en la gestión de piscinas: «Catalá tiene un problema. Tenemos la piscina de Natzaret cerrada una y otra vez por problemas de salubridad en plena ola de calor, y ahora Benicalap abierta y desconocemos si el agua cumple el estándar de salud pública. Además, las piscinas de Els Orriols y Abastos están en obras. Cuando la ciudad más necesita sus refugios climáticos, demuestran que no saben gestionarlos». La formación valencianista exige que Rocío Gil comparezca, que dé todas las explicaciones y depure responsabilidades, «porque València no puede volver a abrir ninguna piscina sin cumplir escrupulosamente la normativa sanitaria».