Catalá y Pérez Llorca firman un plan de reconstrucción de La Torre que incluiría la creación de 1.200 nuevas viviendas

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José catalá, han ratificado el PEUR, es decir el Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción del barrio de La Torre, que incluye la construcción de 1.206 viviendas de protección pública, de las cuales 981 saldrían a la venta y las 225 restantes serán destinadas al alquiler asequible controlado. Asimismo, este acuerdo incluye 7.000 metros cuadrados de equipamiento público y la creación de un nuevo centro de salud en el barrio.

La alcaldesa, María José Catalá, ha destacado que este plan "va más allá de un acuerdo urbanístico", y ha recalcado la colaboración con la alcaldía de La Torre y la importancia de la "colaboración y lealtad institucional" entre Generalitat y Ayuntamiento, que ha calificado como un ejemplo a seguir. Asimismo, ha recordado los 11,7 Millones de euros que ya se habían invertido en el barrio de La Torre para ampliar su parque de vivienda. "Debemos construir vivienda, pero también debemos invertir en calidad de vida", ha apuntado.

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Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, ha incidido en la importancia de hacer políticas enfocadas a "resolver problemas", y ha reivindicado la necesidad de "cambios normativos" que permitan actuar de forma más eficiente en situaciones de emergencia. Además, Llorca ha dedicado unas palabras a valorar positivamente la comunicación y la colaboración entre Generalitat y Ayuntamiento, y ha querido extender esa colaboración a otros alcaldes y alcaldesas, "sean del color político que sean", con tal de mermar lo antes posible el problema de la vivienda.