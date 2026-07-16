El Palacio de Congresos asume también la gestión del Palacio de la Exposición tras hacerse con el Veles e Vents

Apenas unos días después de haber asumido la gestión futura del Veles e Vents, el Ayuntamiento de València ha anunciado que este viernes formalizará, en la Junta de Gobierno, la misma operación para el Palacio de la Exposición y con el mismo beneficiario: el Palacio de Congresos. De tal manera que, tanto el edificio construido en 1909 como el del puerto quedarán bajo su égida para convertirse en "subsedes", con las que ampliar su oferta para la celebración o complementación de eventos. Todo bajo el mando único.

La JGL aprobará el convenio que pretende "optimizar el uso de los espacios públicos municipales y orientarlos a la atracción de encuentros profesionales, científicos e institucionales de alto valor añadido que generen un retorno económico directo para el tejido productivo y empresarial de la ciudad. Además, el modelo de gestión asegurará la preservación del valor histórico y arquitectónico del edificio".

El Palacio de la Exposición es una propiedad municipal y un legado monumental de la Exposición Regional Valenciana de 1909. Mediante el convenio que se aprobará, se consolidará como un escenario estratégico de referencia en la capital para la celebración de convenciones, presentaciones, exposiciones y actividades de networking o contactos profesionales. El acuerdo excluye expresamente de esta encomienda los espacios del edificio destinados a la biblioteca municipal y a los servicios administrativos del Ayuntamiento, cuya gestión y actividad continuarán desarrollándose con normalidad.

Tanto este traspaso de gestión como la del Veles e Vents están en consonancia con el volumen de actividad del Palacio de Congresos, para captar todo tipo de eventos profesionales bajo la idea de la excelencia.

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30 eventos municipales

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse por cuatro anualidades sucesivas. Asimismo, la coordinación de las actividades garantizará en todo momento la compatibilidad de usos, y el Ayuntamiento de València se reservará la posibilidad de celebrar hasta un máximo de treinta eventos anuales de interés general en estas instalaciones.