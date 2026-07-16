València aplica una suerte de "prioridad nacional" a la hora de conceder viviendas asequibles

El Ayuntamiento de València premiará con diez puntos a los aspirantes a una vivienda de alquiler asequible que lleven al menos siete años empadronados en el Cap i Casal, y cinco puntos a quienes lleven cinco años residiendo en la ciudad. Para las entidades sociales se trata de una forma de aplicar la polémica "prioridad nacional", pero desde el consistorio aseguran que es simplemente una forma de premiar el "arraigo" en València, independientemente de que se trate de una persona de África o de cualquier pueblo o ciudad de España.

El término "prioridad nacional" ha sido acuñado por Vox y lo han incorporado la práctica totalidad de las comunidades autónomas y ciudades gobernadas por el PP con el apoyo de la formación de extrema derecha. Para Vox se trata de una manera de priorizar a los nacionales frente a los extranjeros a la hora de utilizar los servicios públicos, pero los populares explican que se trata de premiar el arraigo de las personas, nacionales o extranjeros, en cualquier territorio de España. Las organizaciones sociales creen, en cualquier caso, que se trate de una forma de discriminación que no tiene cabida en la Constitución española.

Bases de alquiler asequible

Pues bien, el Ayuntamiento de València ha aplicado una suerte de "prioridad nacional" en las bases para acceder a una vivienda de alquiler asequible. En un principio, se planteó exigir siete años de empadronamiento en la ciudad para ser incluidos en el registro de aspirantes a una vivienda asequible, pero tras las críticas de las entidades sociales, esa exigencia se ha retirado de la norma y se ha transformado en un "premio" a quienes accedan a esa bolsa. En concreto, se concederán 10 puntos extra a quienes lleven más de siete años ininterrumpidos empadronados en València y cinco puntos extra a quienes lleven cinco años residiendo aquí. Se trata de una bonificación importante, que puede ser decisiva a la hora de las adjudicaciones, pues otras circunstancias personales como tener más de 60 años, tener algún miembro de la familia con discapacidad, haber sido desahuciado, ser víctimas de violencia de género, ser familia monoparental o numerosa, o víctima del terrorismo solo otorga 5 puntos extra. Con esos 10 puntos de bonificación solo se premia a los jóvenes con menos de 45 años. Antes era de 35.

Para Valencia Acoge, entidad que trabaja con personas migrantes, se trata de una forma de aplicar la polémica "prioridad nacional" impuesta por Vox en la Comunitat Valenciana y en València capital. Algo parecido habría pasado, de hecho, en una normativa municipal para conceder ayudas a los emprendedores, en las que se exigía cinco años de empadronamiento para acceder a las mismas. El propio concejal de Vox José Gosálbez explicó que era una forma de premiar el arraigo en la ciudad.

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Y en esa dirección ha ido también la explicación del equipo de gobierno municipal a la norma para acceder a una vivienda asequible. Según fuentes municipales, con esos puntos extra para quienes llevan cinco o siete años empadronados en València se premia el arraigo, independientemente de que se trate de personas procedentes de otros paises o de otros pueblos, por ejemplo, del área metropolitana de València. "Lo que se pretende es privilegiar a los valencianos frente a otras personas de fuera, ya sean de África o de Aldaia, por ejemplo".