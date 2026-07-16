València crea una agencia para el alquiler que abaratará el precio de los pisos y dará seguridad a los propietarios

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha la nueva Agencia Municipal de Alquiler con el objetivo de crear "más vivienda, más seguridad y más confianza”. La alcaldesa María José Catalá ha presentado esta mañana la nueva herramienta de acceso a la vivienda que ha impulsado el gobierno local, y que comenzará a funcionar oficialmente este viernes, 17 de julio. Tal como ha explicado Catalá, el objetivo de la nueva agencia es “movilizar los pisos vacíos que hay en la ciudad, y ofrecer seguridad jurídica y garantías a los propietarios”.

Para ello, se ha firmado un convenio de colaboración entre la empresa municipal AUMSA (que gestionará la nueva agencia), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de València, COAPIV, y la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de València, APIVA. “La función principal de la agencia será conectar a propietarios e inquilinos –ha explicado la alcaldesa- alejándolos de procesos farragosos y procurando una gestión rápida y transparente”.

Un contrato de 7 años, cobro asegurado y precios un 20% más bajos

El funcionamiento de la agencia será el siguiente: las personas propietarias interesadas en poner en alquiler su vivienda a través de esta nueva herramienta municipal firmarán un contrato de cesión por un periodo de 7 años. Desde el momento en que se alquile la vivienda, AUMSA, a través de la agencia, asegura que los propietarios cobrarán las rentas la primera semana de cada mes. Además, desde ese momento, la agencia se encargará también del mantenimiento de la vivienda y de las reparaciones menores; es decir, que la propiedad no tendrá que ocuparse de este tipo de incidencias mientras dure el contrato. Por su parte, las personas interesadas en alquilar podrán acceder a viviendas con un precio un 20% más bajo que el precio de mercado.

Cada propietario hará cesión a AUMSA de la gestión de su vivienda, y será AUMSA quien le pagará la renta, y quien firmará el alquiler con la persona inquilina. La alcaldesa ha subrayado que desde la empresa municipal se hará un proceso de selección de los inquilinos: “no son viviendas de nuestra propiedad, y tenemos que cuidar de ellas”, ha explicado. “Por tanto, esto va dirigido a un público determinado, como personas jóvenes que quieren emanciparse, pero que se encuentran con un alquiler desproporcionado; personas que son totalmente solventes, pero a las que les está costando encontrar una vivienda a un precio razonable y que no se coma un porcentaje elevado de su salario mensual”, ha subrayado Catalá. “Es un target de arrendatario totalmente identificado –ha continuado- lo mismo que el tipo de vivienda, porque para otras cuestiones o necesidades de tipo social, por ejemplo, tenemos otras medidas”, ha matizado la alcaldesa.

La comunicación de la oferta de viviendas de alquiler se realizará a través de la página web www.agenciamunicipaldealquiler.com , que estará plenamente operativa desde este viernes, y desde las redes sociales. Asimismo, estará habilitado desde este viernes el teléfono gratuito 900 22 22 15 para atender a las personas interesadas e informar a los propietarios que manifiesten su voluntad de alquilar sus viviendas.

Viviendas vacías

Acompañada por el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, la alcaldesa Catalá ha asegurado que “actualmente hay en València un parque de viviendas vacías bastante importante, que no salen al mercado de alquiler por ciertas reticencias de sus propietarios, o por los miedos que generan cuestiones como, por ejemplo, la inquiokupación”. De hecho, desde la Concejalía de Vivienda se ha detectado esta circunstancia “analizando el consumo del agua en las viviendas, donde hemos detectado la cantidad de viviendas vacías que hay en la ciudad, que se refleja en el número de viviendas que no consumen agua, o apenas lo hacen, cada mes. Lo que permite deducir que hay un parque de viviendas vacío mucho más amplio de lo que parece”, ha explicado la alcaldesa.

María José Catalá ha defendido la utilidad de esta nueva agencia y ha destacado la importancia, a la hora de actuar sobre el acceso a la vivienda, de “generar confianza, ofrecer garantías y de incentivar que más viviendas salgan al mercado. Porque creemos que la política de vivienda debe hacerse desde la responsabilidad y no desde el sectarismo ideológico”, ha afirmado. La alcaldesa ha agradecido “el trabajo de los equipos técnicos y de todas las personas que han participado en la puesta en marcha de esta agencia”, como el concejal de Urbanismo, Juan Giner, el gerente de AUMSA, Ignacio Calabuig, el presidente de COAPIV, Alfredo Cano, y a la dirección de la asociación APIVA.

Plan + Vivienda

Catalá ha concluido poniendo en valor la política de vivienda del gobierno local, definida por el Plan + Vivienda, “una apuesta estratégica por ampliar el parque público de vivienda, que cuenta, en tres años, con más de 1.000 viviendas públicas construidas o en marcha, 400 ya terminadas en este momento, y cerca de 3.000 VPP previstas en los 18 planes urbanísticos que hemos desbloqueado en tres años”, ha manifestado. “Junto a ello –ha añadido- hemos aumentado las ayudas al alquiler, con un montante de 9,2 millones de euros, un 40% más del presupuesto del periodo 2020-2022; hemos dado un impulso a la vivienda dotacional; y hemos abordado reformas normativas que nos permiten aumentar la densidad residencial y facilitar la segregación de viviendas de grandes dimensiones. Finalmente, hemos favorecido la reconversión de bajos turísticos en viviendas tras la aprobación de la Ordenanza de alquileres turísticos”.

Una herramienta que ya existía y fue eliminada

Tras hacerse pública la creación de la nueva agencia, el grupo Compromís ha asegurado que es una copia de la que ya hizo el anterior Gobierno y que Catalá eliminó. "Catalá anuncia hoy una herramienta que ya existía en esta ciudad y que ella eliminó al llegar al gobierno. Hemos estado 3 años sin agencia de alquiler y ahora empeora el mecanismo que ya diseñó el gobierno de Ribó. Que Catalá no nos venda como novedad lo que otros ya habíamos puesto en marcha. Lo que hace es copiar la de Ribó y firmarla con otro logo", ha explicado Papi Robles, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València.

Robles asegura que el funcionamiento es el mismo: "la persona propietaria cede su piso a la administración durante 7 años, con garantías de cobro y mantenimiento a cambio. Hasta aquí, nada nuevo. La diferencia es que Compromís establecía un precio máximo de alquiler, para garantizar que fuera realmente asequible. Catalá, en cambio, ofrece un precio un 20% por debajo de un mercado completamente disparado. Con los precios que hay hoy en València, eso no le resuelve la vida a nadie. Eso sí, ahora lo pintan todo de azul corporativo del PP, una vergüenza", dice Robles.

"Y hay una cosa que este gobierno podría hacer de verdad para abaratar el alquiler en toda la ciudad, y a la que se niega obstinadamente: declarar València zona de mercado tensionado, tal como Compromís dejó preparado, una herramienta que permitiría topar los precios del alquiler por ley para todos los contratos, no solo para los pisos que entren en esta agencia. Y Catalá se ha negado todas las veces que se lo hemos exigido; va contra toda lógica no querer declarar València como zona tensionada tal como están los precios actualmente", explica Robles, que asegura que Compromís pensaba en la vivienda como un derecho y el PP y Vox la piensan como un mercado. "Por eso, a la hora de la verdad, prefieren un gesto de cara a la galería antes que la regulación que de verdad contiene los precios".

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Sobre a quién va dirigida, "la propia alcaldesa lo ha dicho sin tapujos: esta agencia va para los solventes, y quien tenga una necesidad social, que busque otra puerta. Es una política de vivienda que elige la clientela y deja fuera precisamente a quien más lo necesita".