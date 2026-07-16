Los vecinos de Orriols piden que se cambie de ubicación el parking previsto junto al monasterio de San Miguel de los Reyes

Orriols en Lucha ha presentado alegaciones al Plan de San Miguel de los Reyes en las que cuestiona la protección del patrimonio histórico y afea la creación de un "macroaparcamiento" en el entorno del monumento. Concretamente, la plataforma vecinal advierte que el proyecto municipal podría vulnerar las normativas de protección del Monasterio y las alquerías al plantear un aparcamiento de asfalto entre monumentos protegidos. En términos generales, Orriols en Lucha asegura que el plan perpetúa los problemas del barrio al no ofrecer soluciones reales a la degradación actual y empeorar la calidad de vida de los residentes. Exigen reubicar el parking en la zona oeste de la Ronda para dar servicio compartido al Monasterio y al nuevo campo de fútbol, liberando espacio para un gran pulmón verde continuo que conecte la huerta y los edificios protegidos.

La plataforma vecinal Orriols en Lucha ha presentado formalmente una nueva batería de alegaciones frente a la segunda versión del Plan Especial para el entorno de San Miguel de los Reyes. El colectivo vecinal sostiene que el diseño propuesto por el Ayuntamiento de València no solo no corrige las deficiencias históricas del barrio, sino que choca frontalmente con dos pilares innegociables: la protección del patrimonio histórico y el derecho a la salud y la calidad de vida de las personas.

La entidad valora positivamente los logros de su primera campaña de alegaciones, en abril de 2025 —como el incremento de vivienda protegida, el futuro centro sanitario y jardines en Santiago Rusiñol, así como la apertura de Padre Viñas a la Ronda Norte—, pero denuncia que el consistorio ha dejado la fachada norte del barrio a merced del asfalto y el vehículo privado, ignorando el bienestar de los residentes.

Dar la vuelta a la situación actual

Las alegaciones actuales se concentran en dar la vuelta a esta situación a través de tres ejes clave: Defensa del patrimonio y la salud frente al macro aparcamiento. Y es que el plan del Ayuntamiento pretende construir un aparcamiento en superficie de 138 plazas sobre el túnel de la Ronda Norte. La plataforma alerta de que esta infraestructura municipal podría vulnerar las leyes y normas de protección que amparan tanto al Monasterio de San Miguel de los Reyes como a las alquerías protegidas de su entorno, rompiendo por completo su conexión histórica, física y visual. Además, supone un castigo a la salud del vecindario al agravar el efecto isla de calor y concentrar más polución y gases contaminantes nocivos junto a las viviendas existentes, en una zona que ya sufre niveles de contaminación preocupantes.

Los vecinos exigen reubicar este parking en la zona oeste de la Ronda, donde daría un servicio óptimo y compartido tanto a los visitantes del Monasterio como al futuro campo de fútbol, permitiendo crear en su lugar un gran pulmón verde continuo que conecte la huerta y los edificios protegidos.

Edificios protegidos

Precisamente, respecto a la Alquería de Albors, Orriols en Lucha asegura que el entorno de esta edificación protegida se encuentra actualmente degradado y abandonado. Frente a la propuesta municipal de mantener parcelas colindantes "catalogadas de forma ambigua como suelo de equipamiento", el vecindario reclama que todo el terreno que envuelve la alquería se transforme estrictamente en una zona ajardinada. Es la única vía para revertir el abandono actual y dignificar el valor etnológico y paisajístico del monumento, dicen.

La entidad vecinal ha mostrado también su preocupación por el diseño viario incluido en este plan, pues obliga a los vehículos que entran a Orriols desde la Ronda Norte a dar un rodeo innecesario de casi medio kilómetro hasta la rotonda de Conde Lumiares para poder entrar por la calle San Juan Bosco. La plataforma propone modificar la calzada prevista para permitir un giro directo a San Juan Bosco, reduciendo la velocidad de los coches, ensanchando las aceras y liberando de tráfico y humos las fachadas de las viviendas afectadas.

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Desde la plataforma insisten en que la situación actual del entorno es pésima y que el nuevo plan, lejos de mejorarla, la cronifica de forma inaceptable. "Agradecemos los avances conseguidos gracias a la presión vecinal el año pasado, pero no vamos a tolerar un plan definitivo que dé la espalda a la salud de nuestras familias y ponga en riesgo la protección de nuestros monumentos", concluyen desde el colectivo. "Queremos dejar claro que no nos oponemos a que haya un aparcamiento para el Monasterio, pero lo que exigimos es que se haga en el lugar adecuado y no resulte un castigo más para nuestro barrio", terminan.