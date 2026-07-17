Vivienda
Adjudicado el contrato de mantenimiento de viviendas municipales por un importe de 2,2 millones €
Juan Carlos Caballero ha recordado que el Ayuntamiento dispone de un importante parque de viviendas municipales “que requiere actuaciones continuas de mantenimiento, reparación y adecuación para garantizar que se encuentran en condiciones óptimas de habitabilidad y conservación”
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la adjudicación del contrato de mantenimiento y conservación de edificios y viviendas de propiedad municipal, que se ha efectuado en dos lotes, gestionados respectivamente por la Delegación de Vivienda y por la Delegación de Servicios Sociales. Los trabajos han sido adjudicados a la firma ACSA Obras e Infraestructuras SAU por un importe de un poco más de 2,2 millones de euros (2.250.000 euros).
Tal como ha recordado el concejal portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, el Ayuntamiento dispone de un importante parque de viviendas municipales “que requiere actuaciones continuas de mantenimiento, reparación y adecuación para garantizar que se encuentran en condiciones óptimas de habitabilidad y conservación”. “Este contrato –ha subrayado- permitirá atender de forma ágil las incidencias y necesidades que surjan durante los próximos años”. De hecho, el contrato previsto tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de prorrogarse hasta dos años más.
La adjudicación se divide en dos lotes: el Lote 1 está dotado con 1,5 millones de euros, y va destinado al mantenimiento de los edificios y viviendas municipales gestionados por la Delegación de Vivienda. El Lote 2, con una inversión de 750.000 euros, es para las viviendas municipales gestionadas por la Delegación de Servicios Sociales.
Caballero ha subrayado que la adjudicación incorpora mejoras como la digitalización de la gestión del servicio, en el lote de Vivienda, y actuaciones adicionales de pintura interior en 85 viviendas del lote gestionado por Servicios Sociales.
“El objetivo no es solo conservar edificios, sino de cuidar un patrimonio municipal que presta un servicio social esencial garantizando su mantenimiento, pero dando una respuesta ágil a cualquier incidencia para garantizar las mejores condiciones de habitabilidad”, ha concluido el concejal
Suscríbete para seguir leyendo
- València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos
- Maestros de la Costura de Fallas: buen trato a la indumentaria e inadecuado a Carmen, Berta, María Estela y las cortes de honor
- El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1
- Empiezan las obras de la pasarela que unirá los dos márgenes del río cerca de su desembocadura
- Desalojan al público tras cancelar la actuación de Ana Torroja en los Conciertos de Viveros por posibles reventones térmicos esta noche en València
- Mucho más que tres carriles: los expertos reflexionan sobre el Paseo García Lorca
- València aplica una suerte de 'prioridad nacional' a la hora de conceder viviendas asequibles
- El pueblo valenciano de Nuria Roca en el que pasa sus verano: 'Es como volver a ser pequeño