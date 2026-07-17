Urbanismo
El Chernóbil de Campanar ya es un solar
El Ayuntamiento de València ha completado el derribo de las edificaciones abandonadas para dar paso a 133 nuevas viviendas.
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València
El espacio conocido como el "chernóbil de Campanar" ya es un solar. Las máquinas han terminado los trabajos de derribo de las edificaciones que durante décadas han estado abandonadas y se habían convertido en un punto de degradación urbana en el corazónb de la ciudad, junto al río y al centro comercial Nuevo Centro. En este espacio, del que se han sacado 200 toneladas de basura, producto de años de abandono, se construirán 133 viviendas con una plaza interior, según las previsiones del Ayuntamiento de València.
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