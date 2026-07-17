La nueva ordenanza de Mercados Municipales limita al 10 por ciento las puestos que no vendan alimentos

La nueva ordenanza de Mercados Municipales incidirá en la obligatoriedad de que el 90 por ciento de las 'paraetas' sean de productos alimenticios. O dicho de otra forma que solo sea el 10 por ciento de no alimenticios (tiendas de souvenirs, bisutería o similar).

Es una de las cláusulas en las que más se ha insistido a la hora de destacar la nueva Constitución de los edificios de mercadería, en la que se pretende "adaptar el funcionamiento de los mercados municipales a la nueva realidad actual, regulando cuestiones que hasta ahora no existían". La limitación del 10 por ciento se basa en "la necesidad de reforzar el carácter alimentario de los mercados municipales".

Esta limitación supone reducir el espacio no alimenticio un diez por ciento respecto a la ordenanza vigente. Con algunas excepciones aplicables: se excluye del cómputo los puestos exteriores de los mercados. Que, en bastantes casos, son precisamente de todo menos de venta directa de alimentos. Basta un repaso por edificios como el Central o Russafa para encontrar puestos de flores, droguería, menaje, duplicado de llaves, etcétera. Tampoco se incluye la galería comercial del Mercado de Torrefiel o el mercado de la Plaza Redonda.

El texto, que ha contado con la participación de las asociaciones de vendedores, pone en evidencia, de cualquier modo, que cada mercado es una realidad diferente o específica, por lo que dará autonomía a cada uno para la toma de determinadas decisiones de funcionamiento. Esto hace referencia, por ejemplo, a la posibilidad de limitar los puestos de venta de comidas preparadas -no a efecto retroactivo-. Esto viene motivado por las molestias detectadas por los propios vendedores, dado que estos puestos multiplican las necesidades de refrigeración y, por consiguiente, de expulsión de aire caliente de los aparatos de aire acondicionado.

Horarios mínimos y fechas especiales

También se modernizan los horarios de funcionamiento, que tendrán la base mínima de 7.30 a 15 horas. Y se clarifica la apertura en festivos, que será cuando lo autorice la normativa excepto fechas en los que, sí o sí, estará prohibido (año Nuevo, Reyes, 1 de Mayo, 9 d'Octubre, Navidad...) y la posibilidad de abrir en fechas y horarios especiales sí así lo deciden las asociaciones de vendedores porque consideren que son días en los que se prevé un aumento sustancial de las ventas.

El nuevo texto regula también la transmisión de puestos o la conciliación familiar. Por ejemplo, se podrá funcionar aunque el titular tenga que asistir a cuestiones personales como maternidad o fallecimiento. También dará seguridad jurídica en el régimen de transmisión de puestos, "limitando la especulación con las concesiones" en el sentido de que "no se podrá traspasar la titularidad hasta que haya transcurrido un año tras la concesión de la licencia. Que quien acceda a un puesto lo hace con vocación de continuidad". También se establecen medidas para tratar de faciliar el relevo generacional, "pudiendo ser atendido por familiares directos" y se regulan las transmisiones por incapacidad permanente, garantizando la continuidad de negocios familiares.

Cuando se elaboró la Ordenanza, que ahora ha sido aprobada por la Junta de Gobierno, trascendió también que ésta incluirá un código de vestimenta para vendedores y visitantes. Así mismo, la autonomía de cada mercado permitirá regular qué actvidades pueden o no pueden organizare en función al impacto que tenga sobre el funcionamiento, como las visitas turísticas o escolares organizadas.

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Esta nueva ordenanza, a la que solo le falta la aprobación del Pleno Municipal -apenas un trámite- también entierra definitivamente la Tira de Comptar y la venta puntuar de productos sin "paraeta", en la calle.