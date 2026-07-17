Dos restaurantes valencianos lanzan un sorteo para viajar a la final del Mundial 2026

Los restaurantes valencianos Voltereta y Begin han lanzado un sorteo en sus redes sociales con el que regalarán un viaje con todos los gastos pagados para asistir a la final del Mundial 2026, que se celebrará el domingo 19 de julio en Nueva York.

Voltereta y Begin se han caracterizado por transportar a sus visitantes a diferentes rincones del mundo a través de la ambientación de sus restaurantes. Con motivo de la gran final del Mundial 2026, ambos restaurantes quieren ofrecer a uno de sus seguidores la oportunidad de vivir en primera persona, junto a un acompañante, la final entre España-Argentina desde las gradas del estadio.

El premio incluye dos vuelos de ida y vuelta desde Madrid, dos noches de alojamiento en un hotel, dos entradas para la gran final y 500 euros para gastos.

Para participar en el sorteo, los interesados deberán seguir a las cuentas de Instagram de Begin y Voltereta, mencionar en los comentarios de la publicación con quién les gustaría asistir a la final y compartir el post en sus historias de Instagram.

La identidad de la persona ganadora se dará a conocer hoy, 17 de julio, a las 10:00 horas de la mañana. El sorteo se realizará de forma aleatoria ante notario y será retransmitido en directo a través de las cuentas oficiales de los restaurantes. Durante la emisión se seleccionará al ganador o ganadora y la organización intentará ponerse en contacto con la persona premiada en ese mismo momento.

Con esta iniciativa, los restaurantes valencianos Voltereta y Begin ofrecen la oportunidad de ganar dos entradas para la final del Mundial 2026 y disfrutar de un viaje inolvidable a Nueva York.

Sorteo de dos entradas para el mundial en Nueva York / Redacción Levante-EMV

Nueva York, epicentro del Mundial

El Mundial de Fútbol 2026, cuya final entre España y Argentina se celebra este domingo en Nueva York, ha disparado las búsquedas de vuelo a esa ciudad y también de alojamiento, pero también ha puesto en el mapa turístico a países como Cabo Verde o Senegal, revelaciones del torneo.

La plataforma Booking.com destaca que el aumento de búsquedas registrado en Nueva York para este fin de semana es del 132 %, un dato que provoca que la ciudad de los rascacielos se sitúe como el destino más buscada del mundo en esa web estos días, según los datos de la compañía a los que ha tenido acceso EFE.

Estos registros también reflejan que Jersey City, conectado a Nueva York por metro y a escasos kilómetros del MetLife Stadium, donde se disputará la final, también ha experimentado un incremento de rastreos del 400 %, y es la décimo octava ciudad más buscada del mundo al escalar 53 posiciones.

Nueva York acogerá este domingo la segunda final de la historia de los Mundiales de habla hispana, tras el Uruguay-Argentina de 1930, con un encuentro en el que la selección albiceleste busca la cuarta estrella que termine de encumbrar la carrera de Leo Messi, mientras la selección española aspira a bordar la segunda en su camiseta.

Vuelos ofertados desde España

Para cubrir toda esa demanda Iberia ofrecerá un vuelo especial de ida y vuelta el domingo, operado con un Airbus A321XLR, que permitirá desplazarse a primera hora de la mañana para asistir al partido y regresar a Madrid una vez finalice.

Asimismo, los vuelos programados para el sábado y el domingo, que habitualmente se operan con el Airbus A321XLR, con capacidad para 182 pasajeros, serán sustituidos por un Airbus A330, que ofrece 292 plazas.

Air Europa también operará una ruta especial de 339 plazas Madrid-Nueva York: despegará de Madrid el domingo a las 05.45 horas, con llegada al aeropuerto JFK a las 07.45h (hora local), mientras que el de regreso partirá de Nueva York el domingo a las 23:30 hora local y aterrizará en la capital española el lunes a las 12:45 horas.

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La demanda parece garantizada: la aerolínea Level ha recalcado que la búsqueda de vuelos a Nueva York se ha disparado un 1.079 %.