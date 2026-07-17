Los socialistas exigen recuperar los parques de Orriols y Benicalap

La vicesecretaria general y portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Rosa Domínguez, ha reclamado esta mañana al gobierno municipal un plan urgente para recuperar los parques de Orriols y Benicalap ante el "abandono del Gobierno de María José Catalá y Vox". “María José Catalá se gasta más de 2 millones de euros para, simplemente, cambiar las aceras de la calle Colón o 1,7 para reasfaltar la Gran Vía mientras el abandono y la degradación se extiende por los barrios de la ciudad”, ha denunciado.

Asimismo, Domínguez ha exigido “la puesta en marcha de un plan de choque para recuperar los parques y jardines de la ciudad y revertir el deterioro que sufren numerosos espacios verdes de los barrios, tan necesarios para protegernos de las olas de calor”. Domínguez ha declarado que "el abandono y la degradación del espacio público se han convertido en la seña de identidad del gobierno de Catalá", y como ejemplos prácticos ha expuesto los casos del barrio de Orriols y el parque de Benicalap, donde ha declarado que "queda patente" este problema.

El estanque de Orriols

En lo que respecta al parque del barrio de Orriols, la portavoz ha incidido en el estado de la zona del estanque, donde, según ella "se encuentra el agua completamente verde y situado junto a una zona de juegos infantiles, lo que puede suponer un riesgo para la salud de los más pequeños", ha puntualizado. La situación en Benicalap también preocupa a los socialistas, que declaran que "la degradación es todavía más evidente, con amplias zonas de maleza seca y acumulación de basura que los vecinos llevan tiempo denunciando por el riesgo de incendio que representan".

Noticias relacionadas

Ante esta situación, Rosa Domínguez ha exigido al gobierno municipal una actuación inmediata que incluya la recuperación del estanque de Orriols, la limpieza y el mantenimiento integral del parque de Benicalap y la puesta en marcha de un plan de conservación para todos los parques y jardines de la ciudad. "Los vecinos y vecinas merecen espacios públicos seguros, limpios y cuidados. El mantenimiento de nuestras zonas verdes no puede depender de actuaciones puntuales ni de las denuncias vecinales; debe ser una prioridad para cualquier gobierno municipal", ha concluido la portavoz socialista.