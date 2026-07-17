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Un nuevo tanque de tormentas recogerá hasta 7 millones de litros en Benimaclet

El proyecto aprobado contempla una inversión cercana a los 15 millones de euros

Nuevo depósito de tormentas en Benimaclet

Nuevo depósito de tormentas en Benimaclet

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El barrio de Benimaclet contará con un depósito de tormentas que permitirá tanto contener las posibles avenidas como evitar que las aguas pluviales pasen al medio ambiente sin pasar previamente por un proceso de depuración, teniendo en cuenta que se trata de contener las primeras aguas, las que arrastran toda la suciedad de la ciudad.

La mega construcción tendrá capacidad de 7.200 metros cúbicos (7,2 millones de litros) y será construido en unas parcelas al norte y al sur del Camí de les Fonts, entre ya residencial de la calle Murta y la Ronda Norte, justo al lado del edificio singular Espai Verd.

Zona en la que se construirá el depósito

Zona en la que se construirá el depósito / RLV

Además de la contención de las aguas para que no arrasen cuanto encuentren a su alrededor, el depósito evitaría los vertidos contaminantes. Convertido en un dique subterráneo, el depósito almacenará estas aguas, permitirá decantar los residuos sólidos y, una vez finalizado el episodio de lluvia, las bombeará de forma controlada a la depuradora para que sean tratadas. Además, contará con sistemas automáticos de limpieza, ventilación, telecontrol y control continuo desde la Central Operativa de Saneamiento.

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El proyecto técnico aprobado, previo a la licitación de las obras, contempla un desembolso sobre los quince millones de euros, una cifra parecida a los 12 que prevé el tanque de Nazaret, cuyo proyecto es de la mitad de capacidad. Será sufragado al 70% por el consistorio valenciano y al 30% por la promotora del PAI de Benimaclet, del que formará parte de su red de saneamiento.

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