Batalla contra el calor del Mercado Central con una primera mejora del aire acondicionado

El cambio climático, las características del edificio, la condición de Bien de Interés Cultural, y la cada vez mayor cantidad de visitas ha ido propiciando que el Mercado Central precise actuaciones para pasar los tiempos de altas temperaturas. Y prueba de ello fueron los episodios de calor extremo del pasado verano, o el pragmatismo extendido de dosificar la cantidad de género para no tener que estar invirtiendo en hielo. Eso, más allá de la necesidad de incorporar sistemas caseros e individuales para paliar las altas temperaturas.

El proceso para llevar a cabo la mejor de climaticación tiene por delante el reto del desembolso y de los tiempos para llevar a cabo el proyecto precisamente por esa condición de BIC. Este sábado, sin embargo, el Ayuntamiento de València acaba de anunciar la adjudicación de unas primeras obras, tendentes a mejorar el rendimiento de los actuales climatizadores, que son relativamente nuevos. El gran problema que tiene el Mercado es la gran humedad relativa que tiene el interior del inmueble y que generan una gran condensación de agua cuando el aire funciona a pleno rendimiento.

Aire fresco "desde abajo"

La intervención canalizará esa condensación para que vaya al desague y, a la vez, se instalará una rejilla permeable en el montacargas que hay justo debajo de la cúpula, en lugar de la chapa metálica actual, para que el aire fresco que sí que hay en el sótano, "suba" a pie de suelo. Se trata de la primera medida propuesta por la UPV para bajar la temperatura general del inmueble.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa FOVASA (Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza S.A.), por un importe de 47.212,15 euros, IVA incluido, tras presentar la oferta económicamente más ventajosa de las tres recibidas durante el proceso de contratación.

La intervención contempla la mejora del sistema de intercambiadores de calor, para lo que el proyecto ha contado con la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana y ha sido redactado teniendo en cuenta el máximo nivel de protección del inmueble.

En una semana empiezan

El concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha anunciado que los trabajos comenzarán la próxima semana y tendrán un plazo de ejecución aproximado de dos meses. "Con esta actuación seguimos mejorando las instalaciones del Mercat Central para ofrecer unas mejores condiciones tanto a los vendedores como a los miles de ciudadanos y visitantes que lo utilizan cada día. Se trata de una inversión que permitirá modernizar el sistema de climatización, ganar en eficiencia energética y mejorar el confort en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad", ha señalado Ballester.

El responsable municipal ha destacado que esta actuación forma parte del compromiso del Ayuntamiento con la conservación y modernización de los mercados municipales. "Estamos invirtiendo en nuestros mercados porque son espacios fundamentales para el comercio de proximidad y para la vida de los barrios. En el caso del Mercado Central, además, actuamos con el máximo respeto a un edificio patrimonial de enorme valor, garantizando su conservación al tiempo que mejoramos sus prestaciones para el día a día", ha añadido.

Más de 5,2 millones de euros de inversión

La actuación se enmarca dentro de las inversiones impulsadas por la Concejalía de Comercio y Mercados para modernizar las instalaciones de los mercados municipales y mejorar tanto su eficiencia como la calidad del servicio que prestan a comerciantes y usuarios. Por ello, la Concejalía de Comercio y Mercados ha realizado una inversión de más de casi 5,2 millores de euros desde 2023 tras años sin inversiones en materia de climatización en los mercados municipales.

Así, en el Mercado de Algirós se invirtieron el año pasado 1.152.000 euros en el cambio de todo el sistema de climatización. En el de Jerusalén se mejoró la ventilación gracias a una inversión de 38.000 euros mientras que en el Mercado de Rojas Clemente se han ejecutado obras de eficiencia energética con un presupuesto de 753.000 euros.

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En el Mercado de Ruzafa, por su parte, tal y como decidieron los vendedores en una votación, se están ejecutando este verano obras de eficiencia energética y climatización con un importe de 2,4 millones de euros. Finalmente, en el de Torrefiel, y con 858.000 euros de presupuesto, también se están llevando a cabo trabajos en la mejora de la climatización.