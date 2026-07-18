Una clara mayoría de valencianos prefiere que el paseo García Lorca lleve el nombre de Jaume I

En el año 2028 está previsto que acaben las obras del canal de acceso de València que consisten en el soterramiento de las vías del tren entre el Bulevar Sur y el Parc Central. Y cuando esas obras, con un coste superior a los 500 millones de euros, estén acabadas, quedará en superficie una gran franja de terreno que habrá que urbanizar y que habrá que nombrar. Lo poco que hay en la actualidad ya recibe el nombre del Poeta Federico García Lorca y a partir de ahí se ha evolucionado, de forma no oficial, hacia los nombres de Bulevar García Lorca, que proponía el anterior gobierno progresista, y Paseo García Lorca, que ha sido la última decisión adoptada por el actual gobierno del PP.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha abierto un amplio debate al respecto y ha surgido la idea de denominar a esta nueva gran arteria verde de València como Passeig Jaume I, en homenaje al rey que reconquistó València en el año 1238. En la actualidad, la figura del Conqueridor está claramente minusvalorada en València, pues solo tiene dedicado un callejón en Ciutat Vella, nada a la altura de su relevancia en la historia de la ciudad.

La encuesta

Pues bien, ante esa posibilidad, Levante-EMV lanzó una encuesta en la que proponía a los lectores tres opciones para nombrar a la gran avenida, paseo o corredor verde que quedará libre cuando se hayan soterrado las vías del tren. La primera de ellas es la de Paseo García Lorca, la segunda sería la de Passeig Jaume I y la tercera sería la de "otro nombre valenciano por decidir". Y el resultado ha sido contundente.

Han participado en la encuesta un total de 3.462 lectores, una cifra más que representativa en un sondeo de estas características, con un 54,6 % (1.889 votos) a favor de la denominación Passeig Jaume I; un 38,7 % (1.340 votos) a favor de la denominación Paseo García Lorca; y un 6,7 % (233 votos) a favor de otro nombre valenciano.

Los lectores, pues, han optado mayoritariamente por renombrar esta nueva arteria de la ciudad con el nombre del rey que conquistó València, una opción que ahora estará sobre la mesa de los dirigentes valencianos a la hora de tomar una decisión al respecto.

Los expertos hablaron

Desde el punto de vista de los expertos ya ha habido un pronunciamiento sobre el futuro nombre del paseo y hay división de opiniones, como no podía ser de otra manera. El cronista de la ciudad de València, Vicent Baydal, aboga por aprovechar la oportunidad histórica que otorga el soterramiento de las vías del Parc Central para darle una calle relevante al que considera padre del Reino de València, Jaume I, mientras que el también cronista de la ciudad Francisco Pérez Puche es más partidario de mantener el callejero tal como está, básicamente para no incurrir en gastos innecesarios de cambio de denominaciones.

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Ahora, la encuesta de Levante-EMV aporta un nuevo dato que se concreta en una mayoría de valencianos que apuestan por el cambio de nombre en favor del Conqueridor. Es, además, una encuesta bastante concluyente, con una opción mayoritaria que aventaja en casi 16 puntos a la segunda propuesta. Ahora falta por cerrar este debate en las instituciones, más concretamente en el Ayuntamiento de València, que tendría la potestad de reescribir el callejero cuando llegue el momento.