El distrito de València donde viven más argentinos

El fútbol tiene la capacidad tanto de unir cómo de enemistar a los aficionados. A escasas horas de la final del mundial, españoles y argentinos se enfrentan a una final histórica entre hispanos; aunque se podría decir que el título se queda en casa; ya que España a lo largo de los años se ha convertido en el hogar de muchos argentinos que vinieron en busca de un futuro mejor.

València es una de las ciudades españolas que han elegido para residir; según datos proporcionados por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València en colaboración con la Universitat de València, en 2025 se registró que más de cinco mil argentinos habitan en los diferentes distritos de la capital. Aunque, cabe destacar que Colombia e Italia son los países con más representación dentro de 'Cap i Casal'.

Población extranjera en València por distritos. / Ayuntamiento de València

¿Cuáles son los distritos elegidos por los argentinos para vivir en València?

Los ciudadanos argentinos censados en València están repartidos por varias zonas de la ciudad. En el distrito más poblado de la ciudad, Quatre Carreres, se registran alrededor de 600 ciudadanos argentinos; esta zona es, según datos de 2025, la que lidera la tabla. Le sigue en la lista Camins al Grau, un lugar caracterizado por su cercanía con el Jardín del Túria, elegido por 464; así como en l'Olivereta, en la que ya viven alrededor de 400 personas.

Por otro lado, en los barrios costeros que forman Poblats Marítims se concentran 394 habitantes de origen argentino; asimismo una cifra similar se registra en Benicalap. Seguidamente de los 369 que escogieron Extramurs y los 292 que conforman el casco histórico de la capital como es Ciutat Vella.

Campanar es el siguiente distrito con más presencia argentina, 284; al igual que en el tradicional Patraix, en cambio, entre 260 y 280 residen en las zonas de La Saïdia, Rascanya, l'Eixample y Jesús.

Algirós acoge entre sus céntricos barrios a 233 residentes de este país de América del Sur. Por otro lado, el Pla del Real acumula 162 censados; mientras que Benimaclet cuenta con 133 vecinos, una cifra ligeramente más alta que los 112 y 104 censados que se registran en los Pobles del Sud y de l'Oest, respectivamente. Por último, Pobles del Nord cierra la lista como el distrito de València que menos población argentina habita, con un registro de 17 empadronados en 2025.

Población extranjera en València / Tomàs Moyà - Europa Press / Europa Press

Aumento de población extranjera entre 2023 y 2025

Los datos de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València confirman el fuerte crecimiento de la población de nacionalidad extranjera durante los últimos años. La ciudad pasó de contabilizar 133.171 residentes extranjeros en 2023 a 153.730 en 2024 y 166.528 en 2025. Esto supone un aumento de 33.357 personas en solo dos años, equivalente a un 25 % más. La evolución reciente prolonga la tendencia ascendente iniciada después del descenso observado entre 2010 y 2015, aunque el crecimiento se ha acelerado especialmente desde 2022.

Evolución de la población extranjera en Valencia. / Ayuntamiento de València

Población extranjera por distritos

Quatre Carreres reúne la mayor cifra, con 17.575 personas de nacionalidad extranjera, el 10,6 % del total municipal. A continuación aparecen Rascanya, con 14.290 residentes; Camins al Grau, con 13.996; y Poblats Marítims, con 12.501. En el extremo contrario se encuentran Pobles del Nord, con 724 personas; Pobles de l’Oest, con 2.948; y Pobles del Sud, con 3.858. Estas cifras muestran que la llegada de población extranjera no solo gana peso en València, sino que también se concentra con mayor intensidad en determinados distritos de la ciudad y condiciona su actual configuración social y demográfica.

Los tres distritos con más población extranjera

La población de nacionalidad extranjera mantiene una tendencia ascendente en València y alcanzó las 166.528 personas en 2025, frente a las 153.730 de 2024 y las 133.171 de 2023. En apenas dos años, el aumento fue del 25 %. Quatre Carreres concentra el mayor número de residentes extranjeros, con 17.575 personas, el 10,6 % del total municipal. Le siguen Rascanya, con 14.290; Camins al Grau, con 13.996; y Poblats Marítims, con 12.501.

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Población extranjera por distritos de València Distritos con mayor y menor número de residentes de nacionalidad extranjera en 2025. Distrito Residentes extranjeros % sobre el total Quatre Carreres 17.575 10,6 % Rascanya 14.290 8,6 % Camins al Grau 13.996 8,4 % Poblats Marítims 12.501 7,5 % Pobles del Sud 3.858 2,3 % Pobles de l’Oest 2.948 1,8 % Pobles del Nord 724 0,4 % Total en València 166.528 100 % Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Padrón municipal de 2025.

En el extremo opuesto aparecen Pobles del Nord, con 724 personas; Pobles de l’Oest, con 2.948; y Pobles del Sud, con 3.858 residentes extranjeros empadronados. La evolución histórica confirma la recuperación iniciada tras el descenso registrado entre 2010 y 2015. Desde 2017, el crecimiento ha sido sostenido y se ha acelerado especialmente durante los dos últimos años. Los datos ofrecidos por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València en colaboración la Universitat de València, reflejan, además, una distribución territorial desigual de la población extranjera dentro de la ciudad.