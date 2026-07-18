Sucesos
Un incendio en un cuadro eléctrico deja sin luz varios edificios de la calle Tres Forques de València
Los vecinos del número 33 han sido desalojados durante una hora por el humo por el incendio en una instalación de contadores
Un incendio en un cuadro eléctrico de una instalación de Iberdrola, ubicada junto al patio número 33 de la avenida de Tres Forques de València, ha dejado sin suministro a los vecinos de parte de la misma manzana. Los hechos han ocurrido sobre las cinco de la tarde de este sábado, cuando los residentes se han percatado del humo que salía de la instalación de contadores que se encuentra en los bajos de su edificio y la que solo se tiene acceso desde la calle.
"He visto el humo y cuando me he acercado a la instalación he oído como explosiones", comenta uno de los vecinos desalojados, mientras esperaba poder volver a sus casas. "Le he dicho a mi mujer que está embaraza que saliera por el humo". También estaba allí la propietaria de uno de los negocios ubicado en los bajos. "He venido porque me han llamado, para ver que ha pasado", explica. Junto a esta instalación hay también dos negocios más, una papelería industrial y una tienda de pinturas.
Hasta allí se ha desplazado la Policía Local que ha cortado el tráfico en dirección a la avenida Giorgeta, asegurando el perímetro, y bomberos, además de técnicos de la compañía eléctrica. Los vecinos han esperado la orden de la Policía Local que ha retirado el precinto, después de que los efectivos aseguraran la instalación.
Vecinos de la misma manzana y propietarios de locales se han acercado al lugar de los hechos para recabar información sobre la incidencia que los ha dejado sin luz, aunque los técnicos solo han podido confirmar que tardarán varias horas en recuperar el suministro.
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