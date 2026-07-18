Economía
Supermercados abiertos mañana 19 de julio, final del Mundial de Fútbol, en València: todos los horarios
No te quedes sin comprar los últimos preparativos para ver el partido decisivo entre España y Argentina
La final de Mundial de Fútbol que se celebrará el domingo 19 de julio tiene a toda España con los nervios a flor de piel y va a ser la ocasión perfecta para reunirse con amigos o familia ante el televisor con un buen picoteo o cena listos para ser testigos de el posible milagro. Pero el partido cae domingo por la noche, a las 21:00 H, y muchos supermercados pueden que estén cerrados. Así que toca ser previsores y hacer las compras con antelación o acudir a los supermercados que sí que estén abiertos el domingo 19 de julio. Te dejamos aquí una lista de los supermercados abiertos dicho día en la Comunitat Valenciana y su horario previsto:
Supermercados Abiertos
Mercadona
Por lo general, los supermercados de Mercadona suelen cerrar los domingos abriendo un grupo reducido de establecimientos en verano si están en zona turística o de alta influencia entre los que se encontrarían los siguientes:
- Mercadona Cullera: abierto de 9:00 a 15:00
- Mercadona Tavernes de la Valldigna: abierto de 9:00 a 15:00
- Mercadona de Canet d'en Berenguer: abierto de 9:00 a 15:00
- Mercadona Puerto de Sagunto: abierto de 9:00 a 15:00
Carrefour
- Carrefour Campanar: abierto de 10:00 a 22:00
- Carrefour El Saler: abierto de 10:00 a 22:00
- Carrefour Massalfassar: abierto de 10:00 a 22:00
- Carrefour Gandía: abierto de 9:00 a 22:00
- Carrefour Express Avenida de Francia: abierto de 8:30 a 21:45
- Carrefour Express Ruzafa: abierto de 10:00 a 21:30
- Carrefour Express Marqués de Sotelo: abierto de 9:00 a 22:00
- Carrefour Express Manuel Candela: abierto de 9:00 a 21:00
- Carrefour Express Avenida del Regne de València: abierto de 7:00 a 1:00
- Carrefour Express Músico Peydró: abierto de 9:00 a 22:00
Lidl
- Lidl Avenida del Port: abierto de 9:00 a 22:00
- Lidl Torrent (Carrer de Picanya): abierto de 9:00 a 22:00
Charter
- Charter Avenida Mestre Rodrigo: abierto de 10:00 a 21:00
- Charter Peris i Valero: abierto de 9:00 a 22:30
- Charter Sevilla: abierto de 9:00 a 22:30
- Charter Roís de Corella: abierto de 9:00 a 22:30
- Charter Malilla: abierto de 9:00 a 22:30
- Charter Conca: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Archena: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Campoamor: abierto de 9:00 a 22:00
- Charter Clariano: abierto de 9:00 a 22:30
- Charter Poeta Mas i Ros: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Felip de Gauna abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Isaac Peral: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Pianista Empar Iturbi: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Vicent Puchol: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Pintor Matarana: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Roís de Corella: abierto de 9:00 a 22:30
- Charter General San Martín: abierto de 9:30 a 14:30
- Charter Arzobispo Fabían y Fuero: abierto de 9:00 a 22:00
- Charter Loriguilla: abierto de 9:00 a 22:00
- Charter Ministre Luis Mayans: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Salvador Giner: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Salvador Rubio: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter San Ignacio de Loyola: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Just Ramírez: abierto de 9:00 a 22:00
- Charter San Pío X: abierto de 9:00 a 21:00
- Charter Marqués de Zenete: abierto de 9:00 a 22:30
- Charter Tavernes de la Valldigna: abierto de 9:00 a 21:00
- Charter Requena: abierto de 9:00 a 14:00
- Charter Paterna Llisó: abierto de 9:00 a 23:00
- Charter Paterna Avenida Blaco Ibánez: abierto de 10:00 a 14:00
- Charter Paterna Terramelar: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Ausiàs March: abierto de 9:00 a 22:00
- Charter Sant Antoni: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Pintor Pinazo: abierto de 9:00 a 14:00
- Charter Manises Valencia: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Quart de Poblet Constitución: abierto de 9:00 a 21:00
- Charter Mislata Sant Antonio: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Alaquàs (estación ed servicio): abierto de 6:30 a 23:30
- Charter Torrent (zona Toll-l'Alberca): abierto con horario especial de 9:00 a 14:30
- Charter Puerto de Sagunto: abierto de 9:00 a 22:00
- Charter Canet d'en Berenguer: abierto de 8:30 a 21:30
- Charter Real de Gandía: abierto de 9:00 a 14:00
- Charter Gandía (Avenida Beniopa): abierto de 9:00 a 21:00
- Charter Oliva Conde: abierto de 9:30 a 13:30
- Charter Xeraco: abierto de 9:00 a 21:00
- Charter Alzira Vicente Vidal: abierto de 6:30 a 22:00
- Chartler Algemesí Copal: abierto de 9:00 a 14:30
- Charter Cullera Racó: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter L'alcúdia Mayor: abierto de 9:00 a 21:00
- Charter Xátiva: abierto de 9:00 a 21:30
- Charter Llíria Avenida dels Furs: abierto de 9:00 a 14:00
- Charter Llíra Plaza Mayor: abierto de 9:00 a 14:00
- Charter Bétera Avenida Doctor Cremades: abierto de 9:00 a 22:00
- Charter Bétera COABE: abierto de 8:00 a 14:00
- Charter Chiva Cheste: abierto de 9:00 a 21:30
Consum
Los supermecados Consum normalmente cierran los domingos salvo algunos situados en zona turística como vendrían a ser los siguientes:
- Consum El Perelló: abierto con horario especial de 9:00 a 14:30
- Consum Cullera: abierto con horario especial de 9:00 a 14:30
ALDI
- ALDI Avenida de les Balears: abierto de 9:00 a 22:00
- ALDI Avenida de la Horchata: abierto de 9:00 a 21:30
- ALDI Avenida de la Ilustración: abierto de 9:00 a 22:00
- ALDI Calle de les Encreullades: abierto de 9:00 a 21:30
- ALDI Plaza del Xúquer: abierto de 9:00 a 21:30
- ALDI Calle Atleta Fausto Albiol: abierto de 9:00 a 21:30
La lista proporcionada de supermercados abiertos para el próximo 19 de julio busca ser lo más amplia y detallada posible, pero siempre se recomienda revisar el horario a la hora de querer ir al establecimiento para asegurarse de informarse del horario más actualizado hasta el momento.
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