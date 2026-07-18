Supermercados abiertos mañana 19 de julio, final del Mundial de Fútbol, en València: todos los horarios

La final de Mundial de Fútbol que se celebrará el domingo 19 de julio tiene a toda España con los nervios a flor de piel y va a ser la ocasión perfecta para reunirse con amigos o familia ante el televisor con un buen picoteo o cena listos para ser testigos de el posible milagro. Pero el partido cae domingo por la noche, a las 21:00 H, y muchos supermercados pueden que estén cerrados. Así que toca ser previsores y hacer las compras con antelación o acudir a los supermercados que sí que estén abiertos el domingo 19 de julio. Te dejamos aquí una lista de los supermercados abiertos dicho día en la Comunitat Valenciana y su horario previsto:

Supermercados Abiertos

Mercadona

Por lo general, los supermercados de Mercadona suelen cerrar los domingos abriendo un grupo reducido de establecimientos en verano si están en zona turística o de alta influencia entre los que se encontrarían los siguientes:

Mercadona Cullera: abierto de 9:00 a 15:00

abierto de 9:00 a 15:00 Mercadona Tavernes de la Valldigna: abierto de 9:00 a 15:00

abierto de 9:00 a 15:00 Mercadona de Canet d'en Berenguer: abierto de 9:00 a 15:00

abierto de 9:00 a 15:00 Mercadona Puerto de Sagunto: abierto de 9:00 a 15:00

Carrefour

Carrefour Campanar: abierto de 10:00 a 22:00

abierto de 10:00 a 22:00 Carrefour El Saler: abierto de 10:00 a 22:00

abierto de 10:00 a 22:00 Carrefour Massalfassar: abierto de 10:00 a 22:00

abierto de 10:00 a 22:00 Carrefour Gandía: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 Carrefour Express Avenida de Francia: abierto de 8:30 a 21:45

abierto de 8:30 a 21:45 Carrefour Express Ruzafa: abierto de 10:00 a 21:30

abierto de 10:00 a 21:30 Carrefour Express Marqués de Sotelo: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 Carrefour Express Manuel Candela: abierto de 9:00 a 21:00

abierto de 9:00 a 21:00 Carrefour Express Avenida del Regne de València: abierto de 7:00 a 1:00

abierto de 7:00 a 1:00 Carrefour Express Músico Peydró: abierto de 9:00 a 22:00

Lidl

Lidl Avenida del Port: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 Lidl Torrent (Carrer de Picanya): abierto de 9:00 a 22:00

Charter

Charter Avenida Mestre Rodrigo: abierto de 10:00 a 21:00

abierto de 10:00 a 21:00 Charter Peris i Valero: abierto de 9:00 a 22:30

abierto de 9:00 a 22:30 Charter Sevilla: abierto de 9:00 a 22:30

abierto de 9:00 a 22:30 Charter Roís de Corella: abierto de 9:00 a 22:30

abierto de 9:00 a 22:30 Charter Malilla: abierto de 9:00 a 22:30

abierto de 9:00 a 22:30 Charter Conca: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Archena: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Campoamor: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 Charter Clariano: abierto de 9:00 a 22:30

abierto de 9:00 a 22:30 Charter Poeta Mas i Ros: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Felip de Gauna abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Isaac Peral: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Pianista Empar Iturbi: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Vicent Puchol: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Pintor Matarana: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Roís de Corella: abierto de 9:00 a 22:30

abierto de 9:00 a 22:30 Charter General San Martín: abierto de 9:30 a 14:30

abierto de 9:30 a 14:30 Charter Arzobispo Fabían y Fuero: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 Charter Loriguilla: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 Charter Ministre Luis Mayans: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Salvador Giner: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Salvador Rubio: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter San Ignacio de Loyola: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Just Ramírez: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 Charter San Pío X: abierto de 9:00 a 21:00

abierto de 9:00 a 21:00 Charter Marqués de Zenete: abierto de 9:00 a 22:30

abierto de 9:00 a 22:30 Charter Tavernes de la Valldigna: abierto de 9:00 a 21:00

abierto de 9:00 a 21:00 Charter Requena: abierto de 9:00 a 14:00

abierto de 9:00 a 14:00 Charter Paterna Llisó: abierto de 9:00 a 23:00

abierto de 9:00 a 23:00 Charter Paterna Avenida Blaco Ibánez: abierto de 10:00 a 14:00

abierto de 10:00 a 14:00 Charter Paterna Terramelar: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Ausiàs March: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 Charter Sant Antoni: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Pintor Pinazo: abierto de 9:00 a 14:00

abierto de 9:00 a 14:00 Charter Manises Valencia: abierto de 9:00 a 21:30

Charter Quart de Poblet Constitución: abierto de 9:00 a 21:00

abierto de 9:00 a 21:00 Charter Mislata Sant Antonio: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Alaquàs (estación ed servicio): abierto de 6:30 a 23:30

abierto de 6:30 a 23:30 Charter Torrent (zona Toll-l'Alberca): abierto con horario especial de 9:00 a 14:30

abierto con horario especial de 9:00 a 14:30 Charter Puerto de Sagunto : abierto de 9:00 a 22:00

: abierto de 9:00 a 22:00 Charter Canet d'en Berenguer: abierto de 8:30 a 21:30

abierto de 8:30 a 21:30 Charter Real de Gandía : abierto de 9:00 a 14:00

: abierto de 9:00 a 14:00 Charter Gandía (Avenida Beniopa): abierto de 9:00 a 21:00

abierto de 9:00 a 21:00 Charter Oliva Conde: abierto de 9:30 a 13:30

abierto de 9:30 a 13:30 Charter Xeraco: abierto de 9:00 a 21:00

abierto de 9:00 a 21:00 Charter Alzira Vicente Vidal: abierto de 6:30 a 22:00

abierto de 6:30 a 22:00 Chartler Algemesí Copal: abierto de 9:00 a 14:30

abierto de 9:00 a 14:30 Charter Cullera Racó: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter L'alcúdia Mayor: abierto de 9:00 a 21:00

abierto de 9:00 a 21:00 Charter Xátiva: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter Llíria Avenida dels Furs: abierto de 9:00 a 14:00

abierto de 9:00 a 14:00 Charter Llíra Plaza Mayor: abierto de 9:00 a 14:00

abierto de 9:00 a 14:00 Charter Bétera Avenida Doctor Cremades : abierto de 9:00 a 22:00

: abierto de 9:00 a 22:00 Charter Bétera COABE: abierto de 8:00 a 14:00

abierto de 8:00 a 14:00 Charter Chiva Cheste: abierto de 9:00 a 21:30

Consum

Los supermecados Consum normalmente cierran los domingos salvo algunos situados en zona turística como vendrían a ser los siguientes:

Consum El Perelló: abierto con horario especial de 9:00 a 14:30

abierto con horario especial de 9:00 a 14:30 Consum Cullera: abierto con horario especial de 9:00 a 14:30

ALDI

ALDI Avenida de les Balears: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 ALDI Avenida de la Horchata: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 ALDI Avenida de la Ilustración: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 ALDI Calle de les Encreullades: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 ALDI Plaza del Xúquer: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 ALDI Calle Atleta Fausto Albiol: abierto de 9:00 a 21:30

La lista proporcionada de supermercados abiertos para el próximo 19 de julio busca ser lo más amplia y detallada posible, pero siempre se recomienda revisar el horario a la hora de querer ir al establecimiento para asegurarse de informarse del horario más actualizado hasta el momento.