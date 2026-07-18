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Supermercados abiertos mañana 19 de julio, final del Mundial de Fútbol, en València: todos los horarios

No te quedes sin comprar los últimos preparativos para ver el partido decisivo entre España y Argentina

Una persona recorre los pasillos de un supermercado de Madrid con el carro de la compra, en una imagen de archivo.

Una persona recorre los pasillos de un supermercado de Madrid con el carro de la compra, en una imagen de archivo. / FERNANDO SÁNCHEZ / Europa Press

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Lucía Ros

La final de Mundial de Fútbol que se celebrará el domingo 19 de julio tiene a toda España con los nervios a flor de piel y va a ser la ocasión perfecta para reunirse con amigos o familia ante el televisor con un buen picoteo o cena listos para ser testigos de el posible milagro. Pero el partido cae domingo por la noche, a las 21:00 H, y muchos supermercados pueden que estén cerrados. Así que toca ser previsores y hacer las compras con antelación o acudir a los supermercados que sí que estén abiertos el domingo 19 de julio. Te dejamos aquí una lista de los supermercados abiertos dicho día en la Comunitat Valenciana y su horario previsto:

Supermercados Abiertos

Mercadona

Por lo general, los supermercados de Mercadona suelen cerrar los domingos abriendo un grupo reducido de establecimientos en verano si están en zona turística o de alta influencia entre los que se encontrarían los siguientes:

  • Mercadona Cullera: abierto de 9:00 a 15:00
  • Mercadona Tavernes de la Valldigna: abierto de 9:00 a 15:00
  • Mercadona de Canet d'en Berenguer: abierto de 9:00 a 15:00
  • Mercadona Puerto de Sagunto: abierto de 9:00 a 15:00

Carrefour

  • Carrefour Campanar: abierto de 10:00 a 22:00
  • Carrefour El Saler: abierto de 10:00 a 22:00
  • Carrefour Massalfassar: abierto de 10:00 a 22:00
  • Carrefour Gandía: abierto de 9:00 a 22:00
  • Carrefour Express Avenida de Francia: abierto de 8:30 a 21:45
  • Carrefour Express Ruzafa: abierto de 10:00 a 21:30
  • Carrefour Express Marqués de Sotelo: abierto de 9:00 a 22:00
  • Carrefour Express Manuel Candela: abierto de 9:00 a 21:00
  • Carrefour Express Avenida del Regne de València: abierto de 7:00 a 1:00
  • Carrefour Express Músico Peydró: abierto de 9:00 a 22:00

Lidl

  • Lidl Avenida del Port: abierto de 9:00 a 22:00
  • Lidl Torrent (Carrer de Picanya): abierto de 9:00 a 22:00

Charter

  • Charter Avenida Mestre Rodrigo: abierto de 10:00 a 21:00
  • Charter Peris i Valero: abierto de 9:00 a 22:30
  • Charter Sevilla: abierto de 9:00 a 22:30
  • Charter Roís de Corella: abierto de 9:00 a 22:30
  • Charter Malilla: abierto de 9:00 a 22:30
  • Charter Conca: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Archena: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Campoamor: abierto de 9:00 a 22:00
  • Charter Clariano: abierto de 9:00 a 22:30
  • Charter Poeta Mas i Ros: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Felip de Gauna abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Isaac Peral: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Pianista Empar Iturbi: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Vicent Puchol: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Pintor Matarana: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Roís de Corella: abierto de 9:00 a 22:30
  • Charter General San Martín: abierto de 9:30 a 14:30
  • Charter Arzobispo Fabían y Fuero: abierto de 9:00 a 22:00
  • Charter Loriguilla: abierto de 9:00 a 22:00
  • Charter Ministre Luis Mayans: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Salvador Giner: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Salvador Rubio: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter San Ignacio de Loyola: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Just Ramírez: abierto de 9:00 a 22:00
  • Charter San Pío X: abierto de 9:00 a 21:00
  • Charter Marqués de Zenete: abierto de 9:00 a 22:30
  • Charter Tavernes de la Valldigna: abierto de 9:00 a 21:00
  • Charter Requena: abierto de 9:00 a 14:00
  • Charter Paterna Llisó: abierto de 9:00 a 23:00
  • Charter Paterna Avenida Blaco Ibánez: abierto de 10:00 a 14:00
  • Charter Paterna Terramelar: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Ausiàs March: abierto de 9:00 a 22:00
  • Charter Sant Antoni: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Pintor Pinazo: abierto de 9:00 a 14:00
  • Charter Manises Valencia: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Quart de Poblet Constitución: abierto de 9:00 a 21:00
  • Charter Mislata Sant Antonio: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Alaquàs (estación ed servicio): abierto de 6:30 a 23:30
  • Charter Torrent (zona Toll-l'Alberca): abierto con horario especial de 9:00 a 14:30
  • Charter Puerto de Sagunto: abierto de 9:00 a 22:00
  • Charter Canet d'en Berenguer: abierto de 8:30 a 21:30
  • Charter Real de Gandía: abierto de 9:00 a 14:00
  • Charter Gandía (Avenida Beniopa): abierto de 9:00 a 21:00
  • Charter Oliva Conde: abierto de 9:30 a 13:30
  • Charter Xeraco: abierto de 9:00 a 21:00
  • Charter Alzira Vicente Vidal: abierto de 6:30 a 22:00
  • Chartler Algemesí Copal: abierto de 9:00 a 14:30
  • Charter Cullera Racó: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter L'alcúdia Mayor: abierto de 9:00 a 21:00
  • Charter Xátiva: abierto de 9:00 a 21:30
  • Charter Llíria Avenida dels Furs: abierto de 9:00 a 14:00
  • Charter Llíra Plaza Mayor: abierto de 9:00 a 14:00
  • Charter Bétera Avenida Doctor Cremades: abierto de 9:00 a 22:00
  • Charter Bétera COABE: abierto de 8:00 a 14:00
  • Charter Chiva Cheste: abierto de 9:00 a 21:30

Consum

Los supermecados Consum normalmente cierran los domingos salvo algunos situados en zona turística como vendrían a ser los siguientes:

  • Consum El Perelló: abierto con horario especial de 9:00 a 14:30
  • Consum Cullera: abierto con horario especial de 9:00 a 14:30

ALDI

  • ALDI Avenida de les Balears: abierto de 9:00 a 22:00
  • ALDI Avenida de la Horchata: abierto de 9:00 a 21:30
  • ALDI Avenida de la Ilustración: abierto de 9:00 a 22:00
  • ALDI Calle de les Encreullades: abierto de 9:00 a 21:30
  • ALDI Plaza del Xúquer: abierto de 9:00 a 21:30
  • ALDI Calle Atleta Fausto Albiol: abierto de 9:00 a 21:30

Noticias relacionadas y más

La lista proporcionada de supermercados abiertos para el próximo 19 de julio busca ser lo más amplia y detallada posible, pero siempre se recomienda revisar el horario a la hora de querer ir al establecimiento para asegurarse de informarse del horario más actualizado hasta el momento.

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