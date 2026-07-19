El director del Parque Central impulsará un "profundo" proceso de participación sobre el Paseo García Lorca

El nuevo director general de la Sociedad Valencia Parque Central, Vicente Palomo, ya tiene clara su hoja de ruta una vez tome posesión del cargo que aún no ha sido oficializado. Fuentes cercanas al gerente de la entidad de gestión explican que sus prioridades a corto plazo pasan por reducir la hostilidad entre las administraciones –en la sociedad se sientan el Gobierno (con el 50 % de la representación), la Generalitat (25 %) y el Ayuntamiento de València–, lanzar un proceso de participación más ambicioso en torno al futuro Paseo García Lorca y evitar el cruce de vetos que impidan avanzar en el desarrollo urbanístico del sur de València y su integración ferroviaria.

Pese a la decisión tomada en el seno del Consejo de Administración el jueves 9 de julio, el nuevo responsable todavía no ha firmado su contrato ni se ha publicado el nombramiento en diarios oficiales. En este impás, sigue atendiendo sus responsabilidades actuales en la oficina técnica del Corredor Mediterráneo y manteniendo reuniones con la Comisión Europea, a la espera de recibir la luz verde definitiva para iniciar su traspaso de funciones. No obstante, Palomo ya ha mantenido contactos preliminares con su antecesor, Salvador Martínez Císcar, quien lideró la sociedad durante 21 años, para conocer al detalle la situación técnica y administrativa.

El futuro gerente es consciente del entorno hostil en el que aterriza, marcado por la tensión creciente entre María José Catalá y Pilar Bernabé, quien sigue sin poder sentarse en el consejo porque ha sido vetada hasta en tres ocasiones por las administraciones del PP –como no ha habido nombramiento tampoco ha habido cese y, por tanto, el puesto de Renfe permanece ocupado–. La visión de Palomo según estas mismas fuentes es clara: la sociedad debe evitar que cada administración actúe sola según lo que legalmente puede, buscando en su lugar un punto de convergencia que permita avanzar de forma conjunta.

Para lograrlo, el director general pondrá en valor el papel de la comisión técnica de la sociedad, un espacio donde el clima de trabajo es más constructivo y menos mediático que el debate político. “Lo importante es que los informes salgan y que los procesos avancen con el visto bueno de las tres partes”, señalan en la sociedad.

José Manuel López

En el corto plazo, una de las actuaciones del ingeniero de Caminos al frente de la sociedad consistirá en redefinir y ampliar el proceso de participación pública para el diseño del Paseo García Lorca. Frente al modelo actual, el nuevo director aboga por un proceso participativo más “profundo y real”, inspirándose en referentes internacionales como los procesos franceses, que pueden durar varios años por su complejidad. “En València no tenemos ese margen temporal, así que habrá que plantear una fórmula de participación intensiva y concentrada en los próximos meses”, señalan las mismas fuentes. El objetivo es alcanzar un acuerdo sólido sobre la planta viaria –en torno a la cual existe un debate sobre la necesidad o no de crear carriles de tráfico– que satisfaga a vecinos y administraciones, evitando el estancamiento.

Evitar los retrasos de Alicante

Esa urgencia por alcanzar acuerdos entre las partes tratará de evitar errores del pasado y otras realidades de bloqueo institucional. En la sociedad ponen el ejemplo de Alicante, con décadas de enfrentamiento sobre el proyecto de Parque Central, por el que han pasado constantes planes y ajustes con trámites administrativos dilatados infinitamente y hasta enterrados –incluyendo el archivo de revisiones del Plan General–. En abril de 2026, el ministro Óscar Puente y el alcalde Luis Barcala por fin presentaron un proyecto de consenso.

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Por último, sobre la lectura política que se ha podido hacer sobre su currículo, con un paso como asesor por la Conselleria de Infraestructuras durante el gobierno del Botànic, desde el entorno de Palomo defienden que su trayectoria técnica y docente le avala, dado que además ha colaborado con gobiernos de distinto signo en materias de logística y proyectos ferroviarios, manteniendo una relación fluida con los técnicos de la Generalitat. Su intención es que su nueva gestión sea entendida como un ejercicio de honestidad técnica capaz de coser no solo la brecha ferroviaria de la ciudad, sino también la división entre las administraciones de PSOE y PP. Vista la guerra abierta en la sociedad, el reto no será nada sencillo.