Droga, violencia y asaltos a las casas vuelven a ser habituales en el barrio chino de València

Hace apenas tres años el barrio chino de València, concentrado en las calles Viana, Torno del Hospital y Balmes, estaba prácticamente al borde de la desaparición. Las últimas viviendas donde se ejercía la prostitución habían sido clausuradas por la policía y la presencia de mujeres prostituidas se había reducido a mínimos, lo mismo que el tráfico de drogas o los incidentes en la calle. En los últimos años, sin embargo, se han dado una serie de circunstancias que han devuelto la preocupación a los vecinos. Ya lo denunciaron con la vuelta al barrio de una "madame" que había salido de prisión y ahora hablan directamente de falta de presencia policial, más evidente ahora con el traslado de agentes a las playas de la ciudad.

Según José Ignacio Pastor, portavoz de la asociación vecinal Amics de Velluters, la situación ha empeorado notablemente en los últimos tiempos. "No sabemos si es por la escasez de droga o por la presencia del fentanilo, el caso es que la agresividad se ha disparado", dice. "Están entrando directamente a las casas en las que no vive gente y también en las que hay vecinos, hay más prostitución y también más broncas en la calle", añade Pastor, que asegura que el viernes pasado hubo una pelea con navajas y tuvo que intervenir la Policía Local y la Policía Nacional.

Varias causas

El motivo de este repunte de la inseguridad puede tener varias causas. Una de ellas, según este portavoz vecinal, es que ha bajado la presencia policial, concretamente de la Policía Local, hasta el punto de que "faltan dotaciones para hacer los servicios y los fines de semana directamente no se cubren". Cree que también influye el hecho de que, en verano, las patrullas de la Policía Local se desplacen a las zonas de playa. Y denuncian también la falta de coordinación entre la Policía Local y la Nacional. "Es verdad que volvió aquella madame que estaba en la cárcel, pero el gran problema está en la droga, las reyertas y los robos, que cada vez son más y más violentos", lamenta.

Ante esta situación, Amics de Velluters ya presentó una queja en la última reunión de la Junta de Distrito, pero aseguran que les dan largas y luego no les hacen caso. Se preguntan, por ejemplo, cómo es posible que no tengan un "censo" de las mujeres que se prostituyen en el barrio chino, cuando "hay adolescentes que ya se están prostituyendo". Y piden también que el Ayuntamiento de València actúe en todos los frentes posibles, por ejemplo, el urbanístico. En este sentido, José Ignacio Pastor asegura que el tapiado de los edificios no es suficiente, pues "buscan entradas por detrás o por cualquier lado y todo sigue igual".

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Pastor también ha hecho referencia a la Ordenanza de Prostitución que la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció cuado se denunció hace unos meses el repunte de la prostitución en Velluters. A su juicio, no hay que esperar a esa ordenanza, pues ya existe una que sanciona a los puteros. "Lo que hay que hacer es aplicar lo que ya hay, pues este problema llegó a estar en mínimos y ahora vuelve otra vez a estar a tope".