Mundial de Fútbol
El transporte público de València se adapta al Mundial: nuevos horarios en Metrovalencia y recorridos
Algunos transportes públicos de València amplían su servicio nocturno para el partido España-Argentina
Con posibilidad de alargar aún más los horarios si el partido va a prórroga o penaltis
La Final del Mundial entre España-Argentina ha hecho que València vaya a llenarse de pantallas gigantes este domingo 19 de julio para poder ver bien del desenlace del Mundial de Fútbol de 2026 en el que España se juega conseguir una segunda estrella.
¿Pero cómo volver a casa después del partido? La red de transportes públicos de València está lista para abarcar cualquiera que sea el final del partido. Para ello, diferentes tipos de transportes amplían su horario usual entre la madrugada del 19 al 20 de julio o bien cambian sus recorridos para no dejar tirado a nadie.
Metro
Metrovalencia programa un servicio especial de madrugada del domingo 19 al lunes 20 de julio con diez circulaciones adicionales que estarán disponibles hasta la 1:00 H de la mañana. Más todo queda a planificación en directo, puesto que Metrovalencia se ha comprometido a ofrecer su servicio hasta que finalice definitivamente el encuentro. Es decir, si el partido tuviese que decidirse por medio de prórroga o penaltis, los trenes seguirán funcionando hasta entonces para garantizar la vuelta a casa de los aficionados.
El refuerzo se centrará en las líneas 1, 2 y 3 con los siguientes recorridos:
- Línea 1: origen Villanueva de Castellón con destino Seminari-CEU y origen València Sud con destino Seminari-CEU / origen Seminari-CEU destino Torrent Avinguda.
- Línea 2: origen València Sud con destino Paterna y origen Paterna con destino Torrent Avinguda.
- Línea 3: origen Machado con destino Avinguda del Cid y origen Alboraia - Peris Aragó con destino Avinguda del Cid / origen Avinguda del Cid con destino Alboraia - Peris Aragó y origen Avinguda del Cid con destino Rafelbunyol.
Tranvía
Para el tranvía, la línea reforzada será la Línea 10 destinada a acercar a los aficionados al y desde el Roig Arena, que ofrece una forma de vivir la final a lo grande. La parada de tranvía que más cerca queda del estadio es la de Quatre Carreres y desde la que se podrá recorrer la línea con su recorrido habitual con origen Alacant y destino Natzaret y en el otro sentido Natzaret hasta Alacant pasando en ambos sentidos por Quatre Carreres.
Autobús
La EMT facilita información sobre las modificaciones de algunos de sus recorridos habituales para la final del Mundial con el objetivo de evitar la zona de la Plaza del Ayuntamiento ante la cantidad de gente que se espera que vaya a acudir a ver el partido en su pantalla gigante.
Las 21 líneas que cambian su recorrido el domingo 19 de julio a partir de, aproximadamente, las 21 H (la hora que empieza el partido) son las siguientes:
- Línea 4: Natzaret - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 6: Torrefiel - Nou Hospital La Fe
- Línea 7: Mercat Central - Font de Sant Lluís
- Línea 8: Patraix - Estació del Nord
- Línea 9: La Torre - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 10: Sant Marcel·lí - Av. de l'Oest
- Línea 11: Patraix - Oriols
- Línea 14: Forn d'Alcedo / Pinedo - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 19: La Malva-rosa - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 31: La Malva-rosa - Poeta Querol
- Línea 32: Passeig Marítim - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 35: Plaça de l'Ajuntament - Ciudad de les Arts i les Ciènces/Isles Canàries
- Línea 40: Universitats - Estació Nord
- Línea 59: Estació del Nord - Sociópolis
- Línea 60: Torreconill - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 62: Benimàmet - Estació del Nord
- Línea 70: La Fontsanta - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 71: La Llum - Universitats
- Línea 72: Sant Isidre - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 73: Tres Forques - Plaça d'Espanya
- Línea 81: Hospital Clínic - Estació del Nord
Puedes consultar las modificaciones exactas de cada recorrido aquí. Se ha informado de una modificación oficial de los recorridos que normalmente hacen los autobuses de la EMT de diferentes líneas, más no hay noticias de ampliación de horarios por el momento. Asimismo, de forma general, los autobuses de la EMT suelen trabajar con un horario especial en verano que amplía su servicio a uno nocturno diferenciando entre:
- Líneas diurnas (funcionan por el día): operan entre las 4:30 H y las 22:30 H
- Líneas nocturnas y estivales (funcionan por la noche): operan de 2:00 - 2:30 H los domingos (será así el domingo 19 de julio)
A partir de las 22:30 H suele comenzar el servicio nocturno de la EMT en València con movilidad en las siguientes 24 líneas nocturnas:
- Línea 4: Natzaret - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 7: Músic Gomis - Mercat Central
- Línea 8: Patraix - Estació del Nord
- Línea 9: La Torre - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 10: Sant Marcel·lí - Av. de l'Oest
- Línea 14: Forn d'Alcedo / Pinedo - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 16: Vinalesa - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 19: La Malva-rosa - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 24: El Palmar / El Perellonet - València
- Línea 25: El Perelló / Mareny Blau - València
- Línea 26: Benifaraig - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 27: Mercat Central - La Torre
- Línea 28: Ciutat de l'Artista Faller - Mercat Central
- Línea 60: Torreconill - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 62: Benimàmet - Estació del Nord
- Línea 64: Benicalap - Estación Joaquín Sorolla - Nou Hospital la Fe
- Línea 67: Plaça de l'Ajuntament - Nou Campanar
- Línea 70: La Fontsanta - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 72: Sant Isidre - Plaça de l'Ajuntament
- Línea 73: Tres Forques - Plaça d'Espanya
- Línea 81: Hospital Clínic - Estació del Nord
- Línea 93: Passeig Marítim - Avenida del Cid
- Línea 99: Palau de Congressos - Malva-rosa
- Línea C3: Estació Joaquín Sorolla - Plaça de l'Ajuntament
Siempre hay que consultar las pantallas digitales disponibles en las paradas de los diferentes tipos de transporte así como sus canales oficiales de comunicación para comprobar las últimas actualizaciones y tiempo de espera de los horarios de los transportes.
- Una clara mayoría de valencianos prefiere que el paseo García Lorca lleve el nombre de Jaume I
- València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos
- Maestros de la Costura de Fallas: buen trato a la indumentaria e inadecuado a Carmen, Berta, María Estela y las cortes de honor
- El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1
- Empiezan las obras de la pasarela que unirá los dos márgenes del río cerca de su desembocadura
- Desalojan al público tras cancelar la actuación de Ana Torroja en los Conciertos de Viveros por posibles reventones térmicos esta noche en València
- Mucho más que tres carriles: los expertos reflexionan sobre el Paseo García Lorca
- València aplica una suerte de 'prioridad nacional' a la hora de conceder viviendas asequibles