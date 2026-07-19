València contará con 11 nuevos puntos de suministro de agua potable para rellenar botellas de uso personal

El Ayuntamiento de València ha aprobado las actuaciones dirigidas a instalar y poner en servicio un total de 11 nuevos puntos de suministro de agua declorada y atemperada para el relleno de botellas de uso personal (PUSDAR). Las nuevas infraestructuras públicas se distribuirán por los barrios y distritos de Sant Llorenç, Malva-rosa, els Orriols, Montolivet, Benimaclet y la Saïdia, con el objetivo de fomentar el consumo del agua del grifo directamente desde la red municipal y reducir el impacto ambiental de los plásticos de un solo uso.

La actuación contempla la implantación de fuentes automáticas de acero inoxidable, que integran un sistema avanzado que afina el cloro del agua de la red pública y regula su temperatura según la época del año. De cara a garantizar la máxima seguridad sanitaria, estas fuentes cuentan con un dispensador automático sin pulsador, temporizador de suministro, y un generador automático de ozono que permite desinfectar por completo la boquilla dispensadora tras cada servicio.

Tal como ha explicado el concejal delegado del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, “la prioridad es seguir acercando a la ciudadanía un servicio público de agua potable de la máxima calidad en entornos de alta concurrencia diaria, como parques, colegios o centros de salud”. “Esta nueva fase –ha añadido- viene avalada por la excelente acogida de las 77 unidades PUSDAR que ya están en funcionamiento en la ciudad, instaladas por EMIVASA, y que funcionan con total normalidad y se han consolidado como un rotundo éxito de consumo”.

Una inversión a largo plazo

La inversión global de esta fase asciende a un total de 228.845,02 euros (IVA incluido) y se prevé un plazo de ejecución de 5 meses desde su adjudicación. La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de mejora de los servicios públicos urbanos y la sostenibilidad de la ciudad.

La iniciativa ha sido fruto de la participación vecinal a través de las votaciones de los Presupuestos Participativos 2025-2026, impulsados a través de la estrategia VLC Participa. La ciudadanía se movilizó en cada barrio para solicitar fuentes más eficientes cercanas a sus zonas verdes y zonas públicas y, tras las votaciones, resultaron elegidas 11 ubicaciones estratégicas por la propia población: una en el distrito de Sant Llorenç, dos en el distrito de la Malvarrosa, una en Orriols, cuatro en Montolivet, dos en Benimaclet, y una en la Saïdia.

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“Con esta inversión –ha concluido el concejal- València avanza hacia la modernización de sus infraestructuras urbanas, ayudar a minimizar los efectos de las olas de calor en la ciudadanía, y en la adaptación de los servicios públicos esenciales a escenarios medioambientales cada vez más exigentes, de acuerdo con las directivas europeas de sostenibilidad”.