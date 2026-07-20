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Dos detenidos en València por lanzar adoquines contra la Policía Local durante las celebraciones del Mundial

La final fue seguida por unas 30.000 personas en la plaza del Ayuntamiento y la madrugada transcurrió, en general, de forma "muy tranquila"

Locura en la plaza del Ayuntamiento de valència celebrando el Mundial

Locura en la plaza del Ayuntamiento de valència celebrando el Mundial

Fernando Bustamante

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Jaime Roch

Jaime Roch

València

Dos personas fueron detenidas durante la madrugada de este lunes en València por un presunto delito de atentado contra la autoridad, después de lanzar adoquines contra agentes de la Policía Local durante las celebraciones por el título del Mundial obtenido por la Selección Española.

La noche transcurrió, en líneas generales, de forma "muy tranquila” en las calles de la ciudad, donde multitud de personas celebraron la victoria en la final frente a Argentina, según informaron del Ayuntamiento de València.

30.000 personas

El partido fue seguido por alrededor de 30.000 personas en la plaza del Ayuntamiento, que se convirtió en uno de los principales puntos de concentración de aficionados durante la jornada.

El incidente que terminó con las dos detenciones comenzó después de que la sala del 092 recibiera un aviso por la presencia de dos personas que supuestamente intentaban agredir al portero de un establecimiento y a una de las camareras en la calle Pedro III el Grande.

Cuando los agentes de la Policía Local llegaron al lugar, encontraron en las inmediaciones a dos grupos de jóvenes que se estaban increpando. Los policías procedieron a disolverlos para evitar que la situación derivara en una pelea.

Así está viviendo la plaza del Ayuntamiento de València la final del Mundial de España

Así está viviendo la plaza del Ayuntamiento de València la final del Mundial de España

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Así está viviendo la plaza del Ayuntamiento de València la final del Mundial de España /

Durante la intervención, dos de los jóvenes empujaron y gritaron a los agentes e intentaron escapar. Según las fuentes municipales, también lanzaron adoquines contra los policías, por lo que finalmente fueron interceptados y detenidos por un presunto delito de atentado contra la autoridad.

Sin altercados graves

Pese a este episodio, el Ayuntamiento destacó que las celebraciones se desarrollaron sin altercados graves en el conjunto de la ciudad y que los incidentes registrados fueron puntuales.

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La Policía Local mantuvo durante la madrugada un dispositivo de vigilancia en las zonas con mayor concentración de personas, especialmente en el centro de València, con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir posibles incidentes.

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