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Gran éxito del Torneo de Ping Pong de Nuevo Centro: más de 400 participantes y un ambiente deportivo inmejorable

Ganadores del Open y Torneo de Ping Pong de Nuevo Centro

Ganadores del Open y Torneo de Ping Pong de Nuevo Centro

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Olivia Díaz

Nuevo Centro ha acogido una nueva edición del Torneo de Ping Pong, organizado por el Club Tennis Taula Mediterráneo (CTT Mediterráneo), con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Levante-EMV, Superdeporte, Levante TV y Libro Ideas. El evento, que ha contado con más de 400 participantes, se ha convertido en todo un referente del deporte en Valencia.

El torneo se dividió en dos grandes bloques: el Torneo por Categorías, que se celebró del 14 al 17 de julio, y el Open, disputado el sábado 18 de julio.

Torneo por Categorías (14–17 de julio)

Durante tres días, jugadores de todas las edades compitieron en cinco categorías: Alevín, Infantil, Cadete, Amateur y Veteranos. Los tres primeros clasificados de cada una de ellas recibieron un trofeo, como reconocimiento a su esfuerzo y nivel de juego.

Ganadores por categorías:

Categoría Alevín

  • 1º DANIELE MILANESE
  • 2º MARCOS MARTINEZ
  • 3º ANTONIO ARIAS

Categoría Infantil

  • 1º SERGIO MADRID
  • 2º ADRIAN CORRALES
  • 3º ALFONSO DEL MORAL

Categoría Cadete

  • 1º JAN ANDRZAJAK
  • 2º CARLOS VALENCIA
  • 3ºJAVIER MACIAS

Categoría Veteranos

  • 1º BERNAT BATALLER
  • 2º TOMAS SANCHO
  • 3º ANTONIO BALLESTER

Categoría Amateur

  • 1º SOFIA SHEREDEHA
  • 2º CARLOS GALVEZ
  • 3º CLAUDIO MORENO

Open de Ping Pong – Sábado 19 de julio

El sábado tuvo lugar el gran Open, una competición abierta al público general, dividida en categoría masculina y femenina, que reunió a jugadores de distintos niveles y edades en una jornada vibrante y cargada de emoción.

Premios del Open – tanto en masculino como en femenino:

  • 1º clasificado/a: Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 300€, trofeo y obsequio de Libro Ideas
  • 2º clasificado/a: Tarjeta regalo de 200€, trofeo y obsequio de Libro Ideas
  • 3º clasificados/as (2): Tarjeta regalo de 50€, trofeo y obsequio de Libro Ideas

Ganadores del Open

Cat. Masculina

1º MIGUEL ANGEL VILCHES

2º JAVIER SANCHEZ

3º MATIAS PENDINO  y MANUEL GARCIA-ROMEU

Cat. Femenina

1ª SOFIA SHEREDEHA

2ª ASENAT OJEDA

3ª CAROLINA ENGUIX y MARINA ÑIGUEZ

La organización ha querido destacar la alta participación, así como agradecer el apoyo de colaboradores que han contribuido al éxito de este evento. Un año más, Nuevo Centro apuesta por el deporte como herramienta de integración, educación y promoción de hábitos saludables.

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