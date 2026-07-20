Gran éxito del Torneo de Ping Pong de Nuevo Centro: más de 400 participantes y un ambiente deportivo inmejorable
Olivia Díaz
Nuevo Centro ha acogido una nueva edición del Torneo de Ping Pong, organizado por el Club Tennis Taula Mediterráneo (CTT Mediterráneo), con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Levante-EMV, Superdeporte, Levante TV y Libro Ideas. El evento, que ha contado con más de 400 participantes, se ha convertido en todo un referente del deporte en Valencia.
El torneo se dividió en dos grandes bloques: el Torneo por Categorías, que se celebró del 14 al 17 de julio, y el Open, disputado el sábado 18 de julio.
Torneo por Categorías (14–17 de julio)
Durante tres días, jugadores de todas las edades compitieron en cinco categorías: Alevín, Infantil, Cadete, Amateur y Veteranos. Los tres primeros clasificados de cada una de ellas recibieron un trofeo, como reconocimiento a su esfuerzo y nivel de juego.
Ganadores por categorías:
Categoría Alevín
- 1º DANIELE MILANESE
- 2º MARCOS MARTINEZ
- 3º ANTONIO ARIAS
Categoría Infantil
- 1º SERGIO MADRID
- 2º ADRIAN CORRALES
- 3º ALFONSO DEL MORAL
Categoría Cadete
- 1º JAN ANDRZAJAK
- 2º CARLOS VALENCIA
- 3ºJAVIER MACIAS
Categoría Veteranos
- 1º BERNAT BATALLER
- 2º TOMAS SANCHO
- 3º ANTONIO BALLESTER
Categoría Amateur
- 1º SOFIA SHEREDEHA
- 2º CARLOS GALVEZ
- 3º CLAUDIO MORENO
Open de Ping Pong – Sábado 19 de julio
El sábado tuvo lugar el gran Open, una competición abierta al público general, dividida en categoría masculina y femenina, que reunió a jugadores de distintos niveles y edades en una jornada vibrante y cargada de emoción.
Premios del Open – tanto en masculino como en femenino:
- 1º clasificado/a: Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 300€, trofeo y obsequio de Libro Ideas
- 2º clasificado/a: Tarjeta regalo de 200€, trofeo y obsequio de Libro Ideas
- 3º clasificados/as (2): Tarjeta regalo de 50€, trofeo y obsequio de Libro Ideas
Ganadores del Open
Cat. Masculina
1º MIGUEL ANGEL VILCHES
2º JAVIER SANCHEZ
3º MATIAS PENDINO y MANUEL GARCIA-ROMEU
Cat. Femenina
1ª SOFIA SHEREDEHA
2ª ASENAT OJEDA
3ª CAROLINA ENGUIX y MARINA ÑIGUEZ
La organización ha querido destacar la alta participación, así como agradecer el apoyo de colaboradores que han contribuido al éxito de este evento. Un año más, Nuevo Centro apuesta por el deporte como herramienta de integración, educación y promoción de hábitos saludables.
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