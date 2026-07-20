Gran éxito del Torneo de Ping Pong de Nuevo Centro: más de 400 participantes y un ambiente deportivo inmejorable

Nuevo Centro ha acogido una nueva edición del Torneo de Ping Pong, organizado por el Club Tennis Taula Mediterráneo (CTT Mediterráneo), con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Levante-EMV, Superdeporte, Levante TV y Libro Ideas. El evento, que ha contado con más de 400 participantes, se ha convertido en todo un referente del deporte en Valencia.

El torneo se dividió en dos grandes bloques: el Torneo por Categorías, que se celebró del 14 al 17 de julio, y el Open, disputado el sábado 18 de julio.

Torneo por Categorías (14–17 de julio)

Durante tres días, jugadores de todas las edades compitieron en cinco categorías: Alevín, Infantil, Cadete, Amateur y Veteranos. Los tres primeros clasificados de cada una de ellas recibieron un trofeo, como reconocimiento a su esfuerzo y nivel de juego.

Ganadores por categorías:

Categoría Alevín

1º DANIELE MILANESE

2º MARCOS MARTINEZ

3º ANTONIO ARIAS

Categoría Infantil

1º SERGIO MADRID

2º ADRIAN CORRALES

3º ALFONSO DEL MORAL

Categoría Cadete

1º JAN ANDRZAJAK

2º CARLOS VALENCIA

3ºJAVIER MACIAS

Categoría Veteranos

1º BERNAT BATALLER

2º TOMAS SANCHO

3º ANTONIO BALLESTER

Categoría Amateur

1º SOFIA SHEREDEHA

2º CARLOS GALVEZ

3º CLAUDIO MORENO

Open de Ping Pong – Sábado 19 de julio

El sábado tuvo lugar el gran Open, una competición abierta al público general, dividida en categoría masculina y femenina, que reunió a jugadores de distintos niveles y edades en una jornada vibrante y cargada de emoción.

Premios del Open – tanto en masculino como en femenino:

1º clasificado/a: Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 300€ , trofeo y obsequio de Libro Ideas

Tarjeta regalo de Nuevo Centro de , trofeo y obsequio de Libro Ideas 2º clasificado/a : Tarjeta regalo de 200€ , trofeo y obsequio de Libro Ideas

: Tarjeta regalo de , trofeo y obsequio de Libro Ideas 3º clasificados/as (2): Tarjeta regalo de 50€, trofeo y obsequio de Libro Ideas

Ganadores del Open

Cat. Masculina

1º MIGUEL ANGEL VILCHES

2º JAVIER SANCHEZ

3º MATIAS PENDINO y MANUEL GARCIA-ROMEU

Cat. Femenina

1ª SOFIA SHEREDEHA

2ª ASENAT OJEDA

3ª CAROLINA ENGUIX y MARINA ÑIGUEZ

La organización ha querido destacar la alta participación, así como agradecer el apoyo de colaboradores que han contribuido al éxito de este evento. Un año más, Nuevo Centro apuesta por el deporte como herramienta de integración, educación y promoción de hábitos saludables.