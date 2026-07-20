Mundial: València contenía el aliento y ni bebía agua

Los datos registrados en la ciudad de València sobre el consumo de agua durante la celebración del final de la Copa del Mundo entre España y Argentina marcan registros históricos de descenso e incremento de caudales coincidiendo con los momentos de máximas audiencias de TV y en los descansos del partido.

En el minuto de oro de audiencias (17.800.000 espectadores), que se dio las 00.01 hora peninsular del 19 de julio de 2026, coincidiendo con el final del partido y cuando el capitán de España Rodri Hernández alza la Copa del Mundo al cielo de Nueva York, se produjo en València un caudal mínimo histórico de 971 litros por segundo.

Antes de la entrega del trofeo, cuando el árbitro señala el final del encuentro, se produjo el mayor incremento de consumo de toda la retransmisión, con un aumento del 120 % respecto al último minuto del partido. Durante el descanso se registraron dos picos de consumo: el primero al finalizar la primera parte del partido y el segundo al terminar el espectáculo musical del descanso.

Una vez finalizada la ceremonia, el consumo se situó notablemente por encima de un día patrón, con un incremento del 68 %. Hasta el último momento, España permaneció frente al televisor hasta ver a la selección levantar la copa y se reflejaron unos niveles de consumo elevados hasta el cierre de la celebración.

Comparativa con la final de 2010

Durante la celebración de la final del Mundial de 2010, que España ganó en Sudáfrica, el caudal de agua más bajo registrado en València fue de 1.079 l/s, mientras que en la final de ayer domingo el caudal se situó en un histórico 971 l/s.

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En términos porcentuales, en la final de 2010 el aumento del consumo de agua tras la entrega de trofeos fue del 70 %, mientras que en la final de la Copa del Mundo de 2026, que España ganó con el gol de valenciano Ferran Torres, el consumo aumentó un 68 %.