Las secuelas del mundial en València en forma de basura y destrozos

Somos campeones. Eso no nos lo quita nadie, sin embargo, esta mañana distintos enclaves de València, como por ejemplo la plaza del Ayuntamiento, han amanecido llenos de desperfectos y suciedad, fruto del desmadre de las celebraciones que anoche se produjeron en la ciudad. “Esto no es forma de celebrar el mundial, yo me alegro de que gane España, pero no así”, comenta el encargado de una de las floristerías de la plaza.

Techos hundidos, persianas rotas y cristales partidos: esa es la situación actual con la que se han encontrado los trabajadores de la plaza del ayuntamiento. Según fuentes municipales, aproximadamente 30.000 personas se juntaron en la plaza para ver y posteriormente celebrar el triunfo de España en el mundial. Todos los comerciantes aseguran estar muy descontentos con lo ocurrido, y exigen responsabilidades por parte del gobierno municipal, que, según ellos, no les ha proporcionado aún ninguna solución clara de cómo proceder, más allá de llamar a las aseguradoras.

Mientras tanto, los comerciantes del mercado de flores de la plaza del ayuntamiento cuentan todos los daños que sus puestos han sufrido, y temen que estas reparaciones tengan que salir de sus bolsillos. “Menudo desastre, menudo añito que llevamos”, comenta una de las afectadas mientras intenta despachar sin llevarse las manos a la cabeza.

“El problema no es celebrar, es el poco civismo”, declaran desde la plaza del ayuntamiento. Allí, los equipos de limpieza de suelos y mobiliarios municipales trabajan desde las 5 de la mañana. "Han arrancado de todo y nos han roto hasta las vallas, una locura”, comenta uno de los operarios al preguntarle por el estado en el que se encontraron la plaza. Pese a que llevan mucho tiempo limpiando, aún se ven restos de cristales, basura y suciedad general. Según cuentan los gerentes de las floristerías, estos desperfectos se podrían haber evitado “poniendo orden”, o vallando las casetas, igual que se pusieron vallas en el edificio del ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Por otra parte, otros enclaves de la ciudad, especialmente aquellos que tienen más fama de fiesteros, como la plaza de Honduras, se ha despertado “hecha un desastre”, según los vecinos. También la fuente del Palacio de Congresos, cuyos alrededores llegaron a albergar casi 2.000 personas, según aseguran algunos de los asistentes.