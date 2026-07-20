¿Cómo volver a casa tras la celebración del Mundial en València? Nuevos horarios en Metrovalencia y recorridos

Miles de aficionados llenarán las calles del centro de València para celebrar el triunfo de España en el Mundial 2026. Para facilitar la vuelta a casa, Metrovalencia ha reforzado su servicio con horarios especiales y frecuencias ampliadas, mientras que el dispositivo de movilidad incluye cambios en algunos recorridos y restricciones al tráfico en las zonas con mayor afluencia de público.

¿Pero cómo volver a casa después del partido? La red de transportes públicos de València está lista para abarcar cualquiera que sea el final del partido. Para ello, diferentes tipos de transportes amplían su horario usual entre la madrugada del 19 al 20 de julio o bien cambian sus recorridos para no dejar tirado a nadie.

Metro

Metrovalencia programa un servicio especial de madrugada del domingo 19 al lunes 20 de julio con diez circulaciones adicionales que estarán disponibles hasta la 1:00 H de la mañana. Más todo queda a planificación en directo, puesto que Metrovalencia se ha comprometido a ofrecer su servicio hasta que finalice definitivamente el encuentro. Es decir, si el partido tuviese que decidirse por medio de prórroga o penaltis, los trenes seguirán funcionando hasta entonces para garantizar la vuelta a casa de los aficionados.

El refuerzo se centrará en las líneas 1, 2 y 3 con los siguientes recorridos:

Línea 1: origen Villanueva de Castellón con destino Seminari-CEU y origen València Sud con destino Seminari-CEU / origen Seminari-CEU destino Torrent Avinguda.

origen Villanueva de Castellón con destino Seminari-CEU y origen València Sud con destino Seminari-CEU / origen Seminari-CEU destino Torrent Avinguda. Línea 2: origen València Sud con destino Paterna y origen Paterna con destino Torrent Avinguda.

origen València Sud con destino Paterna y origen Paterna con destino Torrent Avinguda. Línea 3: origen Machado con destino Avinguda del Cid y origen Alboraia - Peris Aragó con destino Avinguda del Cid / origen Avinguda del Cid con destino Alboraia - Peris Aragó y origen Avinguda del Cid con destino Rafelbunyol.

Tranvía

Para el tranvía, la línea reforzada será la Línea 10 destinada a acercar a los aficionados al y desde el Roig Arena, que ofrece una forma de vivir la final a lo grande. La parada de tranvía que más cerca queda del estadio es la de Quatre Carreres y desde la que se podrá recorrer la línea con su recorrido habitual con origen Alacant y destino Natzaret y en el otro sentido Natzaret hasta Alacant pasando en ambos sentidos por Quatre Carreres.

Autobús

La EMT facilita información sobre las modificaciones de algunos de sus recorridos habituales para la final del Mundial con el objetivo de evitar la zona de la Plaza del Ayuntamiento ante la cantidad de gente que se espera que vaya a acudir a ver el partido en su pantalla gigante.

Las 21 líneas que cambian su recorrido el domingo 19 de julio a partir de, aproximadamente, las 21 H (la hora que empieza el partido) son las siguientes:

Línea 4: Natzaret - Plaça de l'Ajuntament

Natzaret - Plaça de l'Ajuntament Línea 6: Torrefiel - Nou Hospital La Fe

Torrefiel - Nou Hospital La Fe Línea 7: Mercat Central - Font de Sant Lluís

Mercat Central - Font de Sant Lluís Línea 8: Patraix - Estació del Nord

Patraix - Estació del Nord Línea 9: La Torre - Plaça de l'Ajuntament

La Torre - Plaça de l'Ajuntament Línea 10: Sant Marcel·lí - Av. de l'Oest

Sant Marcel·lí - Av. de l'Oest Línea 11: Patraix - Oriols

Patraix - Oriols Línea 14: Forn d'Alcedo / Pinedo - Plaça de l'Ajuntament

Forn d'Alcedo / Pinedo - Plaça de l'Ajuntament Línea 19: La Malva-rosa - Plaça de l'Ajuntament

La Malva-rosa - Plaça de l'Ajuntament Línea 31: La Malva-rosa - Poeta Querol

La Malva-rosa - Poeta Querol Línea 32: Passeig Marítim - Plaça de l'Ajuntament

Passeig Marítim - Plaça de l'Ajuntament Línea 35: Plaça de l'Ajuntament - Ciudad de les Arts i les Ciènces/Isles Canàries

Plaça de l'Ajuntament - Ciudad de les Arts i les Ciènces/Isles Canàries Línea 40: Universitats - Estació Nord

Universitats - Estació Nord Línea 59: Estació del Nord - Sociópolis

Estació del Nord - Sociópolis Línea 60: Torreconill - Plaça de l'Ajuntament

Torreconill - Plaça de l'Ajuntament Línea 62: Benimàmet - Estació del Nord

Benimàmet - Estació del Nord Línea 70: La Fontsanta - Plaça de l'Ajuntament

La Fontsanta - Plaça de l'Ajuntament Línea 71: La Llum - Universitats

La Llum - Universitats Línea 72: Sant Isidre - Plaça de l'Ajuntament

Sant Isidre - Plaça de l'Ajuntament Línea 73: Tres Forques - Plaça d'Espanya

Tres Forques - Plaça d'Espanya Línea 81: Hospital Clínic - Estació del Nord

Puedes consultar las modificaciones exactas de cada recorrido aquí. Se ha informado de una modificación oficial de los recorridos que normalmente hacen los autobuses de la EMT de diferentes líneas, más no hay noticias de ampliación de horarios por el momento. Asimismo, de forma general, los autobuses de la EMT suelen trabajar con un horario especial en verano que amplía su servicio a uno nocturno diferenciando entre:

Líneas diurnas (funcionan por el día): operan entre las 4:30 H y las 22:30 H

operan entre las 4:30 H y las 22:30 H Líneas nocturnas y estivales (funcionan por la noche): operan de 2:00 - 2:30 H los domingos (será así el domingo 19 de julio)

A partir de las 22:30 H suele comenzar el servicio nocturno de la EMT en València con movilidad en las siguientes 24 líneas nocturnas:

Línea 4: Natzaret - Plaça de l'Ajuntament

Natzaret - Plaça de l'Ajuntament Línea 7: Músic Gomis - Mercat Central

Músic Gomis - Mercat Central Línea 8: Patraix - Estació del Nord

Patraix - Estació del Nord Línea 9: La Torre - Plaça de l'Ajuntament

La Torre - Plaça de l'Ajuntament Línea 10: Sant Marcel·lí - Av. de l'Oest

Sant Marcel·lí - Av. de l'Oest Línea 14: Forn d'Alcedo / Pinedo - Plaça de l'Ajuntament

Forn d'Alcedo / Pinedo - Plaça de l'Ajuntament Línea 16: Vinalesa - Plaça de l'Ajuntament

Vinalesa - Plaça de l'Ajuntament Línea 19: La Malva-rosa - Plaça de l'Ajuntament

La Malva-rosa - Plaça de l'Ajuntament Línea 24: El Palmar / El Perellonet - València

El Palmar / El Perellonet - València Línea 25: El Perelló / Mareny Blau - València

El Perelló / Mareny Blau - València Línea 26: Benifaraig - Plaça de l'Ajuntament

Benifaraig - Plaça de l'Ajuntament Línea 27: Mercat Central - La Torre

Mercat Central - La Torre Línea 28: Ciutat de l'Artista Faller - Mercat Central

Ciutat de l'Artista Faller - Mercat Central Línea 60: Torreconill - Plaça de l'Ajuntament

Torreconill - Plaça de l'Ajuntament Línea 62: Benimàmet - Estació del Nord

Benimàmet - Estació del Nord Línea 64: Benicalap - Estación Joaquín Sorolla - Nou Hospital la Fe

Benicalap - Estación Joaquín Sorolla - Nou Hospital la Fe Línea 67: Plaça de l'Ajuntament - Nou Campanar

Plaça de l'Ajuntament - Nou Campanar Línea 70: La Fontsanta - Plaça de l'Ajuntament

La Fontsanta - Plaça de l'Ajuntament Línea 72: Sant Isidre - Plaça de l'Ajuntament

Sant Isidre - Plaça de l'Ajuntament Línea 73: Tres Forques - Plaça d'Espanya

Tres Forques - Plaça d'Espanya Línea 81: Hospital Clínic - Estació del Nord

Hospital Clínic - Estació del Nord Línea 93: Passeig Marítim - Avenida del Cid

Passeig Marítim - Avenida del Cid Línea 99: Palau de Congressos - Malva-rosa

Palau de Congressos - Malva-rosa Línea C3: Estació Joaquín Sorolla - Plaça de l'Ajuntament

Siempre hay que consultar las pantallas digitales disponibles en las paradas de los diferentes tipos de transporte así como sus canales oficiales de comunicación para comprobar las últimas actualizaciones y tiempo de espera de los horarios de los transportes.