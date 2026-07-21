La Casa dels Bous se inaugurará como museo del mar en septiembre

La Casa del Bous de València, situada en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, se inaugurará en septiembre como Museo del Mar tras la rehabilitación a la que ha sido sometido este inmueble. Así lo ha avanzado este martes el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales en la capital valenciana, José Luis Moreno. El edil se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado junto a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al centro arqueológico de l'Almoina con motivo del inicio de las obras que se llevan a cabo en este museo para evitar filtraciones y mejorar su climatización.

Preguntados por la situación de la Casa dels Bous, Catalá ha manifestado que "se va a abrir" y ha recordado el convenio que hay entre el consistorio y la Diputación de Valencia para hacer realidad el futuro Museo del Mar. Tras las palabras de la responsable municipal, Moreno ha aseverado que, "la Casa dels Bous, como ha dicho la alcaldesa, se va a inaugurar en breve". "Concretamente, en el mes de septiembre", ha expuesto el concejal.

Preguntado por el modelo de gestión de ese inmueble, el titular de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales ha afirmado que "va a tener una gestión municipal importante", a la vez que ha señalado que "van a colaborar otras administraciones como es la Diputación".

Presencia de la Diputación

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha confirmado este martes también esa colaboración. Preguntado por la inauguración de la Casa del Bous durante la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el nuevo complejo administrativo de la corporación provincial, Mompó ha remarcado que "hay colaboración", a la vez que ha precisado que "gran parte del patrimonio que hay allí es de la Diputación".

El Museo del Mar se abrirá en la antigua Casa dels Bous y en el patio anexo de Tenyidors. Este espacio museístico hablará de la actividad pesquera de los poblados marítimos de València. Abarcará el origen de la 'pesca del bou', el teñido de las redes de pesca, las embarcaciones más representativas, la evolución del puerto de la capital valenciana y la vinculación del distrito marítimo con la actividad pesquera.

Marina Auxiliante

El proyecto museológico del futuro Museo de la Mar, coordinado por el técnico en gestión y conservación del patrimonio cultural Rubén Pacheco, recoge que la Casa dels Bous fue construida entre los años 1877 y 1895 por la sociedad Marina Auxiliante para guardar los bueyes utilizados para botar y varar las embarcaciones y las redes empleadas en la pesca de arrastre, según indica el Ayuntamiento de València.

Este edificio se ubica en el frente marítimo del barrio del Cabanyal-Canyamelar, "en un entorno de especial valor patrimonial y cultural vinculado con la historia y la identidad de los Poblados Marítimos, formando un conjunto de notable relevancia".

Fundada en 1873 con el fin de defender los intereses de los pescadores, la Marina Auxiliante construyó una serie de instalaciones para facilitar el trabajo de sus socios, "generando un valioso patrimonio arquitectónico ligado al mundo de la pesca: la Casa dels Bous (1895), edificio para albergar los bueyes encargados de acarrear las barcas; la Lonja de Pescadores (1909), nave para el almacenaje, la limpieza y la venta del producto de la pesca; las casitas de Tenyidors (1912), donde se teñían las redes de cáñamo; y la fábrica de hielo (1925), donde se fabricaba y almacenaba el hielo para mantener fresco el pescado.

Edificio en dos volúmenes

La Casa dels Bous está formada por dos volúmenes: uno delantero, que acogía la vivienda del cuidador de bueyes ('boueros'); y otro trasero, donde se resguardaban y se almacenaba el forraje de los toros para el servicio de arrastre para la entrada y salida de las barcas en el mar.

Frente a la Casa dels Bous, se encuentra el 'pati dels bous' y, junto a éste, el 'pati de Tenyidors', un solar trapezoidal colindante con el histórico edificio, con una calle interior pavimentada central, en torno a la que se disponían 37 casetas de teñidores y los distintos elementos necesarios para el teñido de las redes, como pozos y balsas.

Hacia los años 30, se dejarían de emplear los bueyes como sistema de arrastre de las embarcaciones, precipitando la ruina de la Casa dels Bous, que perdió su función principal y acabó transformada en depósito, almacén, cooperativa y en oficinas de las cofradías, agrega el consistorio.

Desde entonces, sufrió numerosas transformaciones en su espacio interior, como consecuencia de los distintos usos a los que fue destinada desde que dejó de servir a su finalidad original. En los años 90 el edificio fue alquilado a una empresa de construcción de piezas mecánicas y fue objeto nuevamente de "una importante reforma".

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Las casitas de Tenyidors fueron utilizadas tras la riada de 1957 por muchos de los afectados a modo de vivienda temporal. Con la llegada de los años 90, el Ayuntamiento de València decidió adquirir estas edificaciones, de las cuales muchas fueron derribadas y otras tapiadas. En la actualidad quedan en pie solo tres de las 37 construcciones que integraban el citado conjunto, "si bien aún pueden verse las huellas dejadas por esas en las paredes y en los pavimentos del suelo", precisa la administración local.