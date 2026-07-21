Patrimonio
Detenido un joven de 25 años en València por pintar grafitis antisemitas en la Lonja de la Seda
La investigación de la Policía Nacional culminó con la detención del presunto autor de los daños en el patrimonio histórico valenciano
Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un varón de 25 años, como presunto autor de un delito de daños contra el patrimonio histórico tras haber efectuado dos pintadas en la fachada de la Lonja de la Seda de València, la cual es considerada Bien de Interés Cultural. Gracias a la ardua labor desarrollada por los agentes, el día 15 de julio, el sospechoso pudo ser arrestado.
La investigación se inició por parte de los agentes de Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Información de Valencia, tras tener conocimiento a través de unas diligencias de prevención, instruidas por parte de la Policía Local, de la aparición de dos pintadas en la fachada de la Lonja de la Seda, en las que podían leerse expresiones antisemitas. Concretamente, fueron realizadas de madrugada, aprovechando la escasa presencia de personas en la zona.
Un monumento
La gravedad de los hechos se incrementa ya que este inmueble se encuentra catalogado como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, figurando en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.
Como consecuencia de los hechos acaecidos, las gestiones practicadas permitieron identificar al sospechoso, descartando la participación de terceras personas. Por todo ello y tras una compleja investigación, se procedió a la detención del autor el día 15 de julio, como presunto responsable de un delito de daños contra el patrimonio histórico.
El arrestado fue puesto en libertad tras la práctica de las diligencias correspondientes, quedando a disposición de la autoridad judicial cuando sea requerido.
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que confía plenamente en la investigación abierta por la Policía Nacional y ha asegurado que serán los servicios jurídicos municipales los que decidan si el Ayuntamiento de València se persona en el proceso judicial.
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