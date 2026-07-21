Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delitos teniente Guardia CivilOla de calorAlerta naranja Comunitat ValencianaTiempo ValenciaRebaño muflonesFerran TorresTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Patrimonio

Detenido un joven de 25 años en València por pintar grafitis antisemitas en la Lonja de la Seda

La investigación de la Policía Nacional culminó con la detención del presunto autor de los daños en el patrimonio histórico valenciano

Fachada de la Lonja de la Seda de València.

Fachada de la Lonja de la Seda de València. / Miguel Ángel Montesinos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un varón de 25 años, como presunto autor de un delito de daños contra el patrimonio histórico tras haber efectuado dos pintadas en la fachada de la Lonja de la Seda de València, la cual es considerada Bien de Interés Cultural. Gracias a la ardua labor desarrollada por los agentes, el día 15 de julio, el sospechoso pudo ser arrestado.

La investigación se inició por parte de los agentes de Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Información de Valencia, tras tener conocimiento a través de unas diligencias de prevención, instruidas por parte de la Policía Local, de la aparición de dos pintadas en la fachada de la Lonja de la Seda, en las que podían leerse expresiones antisemitas. Concretamente, fueron realizadas de madrugada, aprovechando la escasa presencia de personas en la zona.

Un monumento

La gravedad de los hechos se incrementa ya que este inmueble se encuentra catalogado como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, figurando en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

Como consecuencia de los hechos acaecidos, las gestiones practicadas permitieron identificar al sospechoso, descartando la participación de terceras personas. Por todo ello y tras una compleja investigación, se procedió a la detención del autor el día 15 de julio, como presunto responsable de un delito de daños contra el patrimonio histórico.

El arrestado fue puesto en libertad tras la práctica de las diligencias correspondientes, quedando a disposición de la autoridad judicial cuando sea requerido.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que confía plenamente en la investigación abierta por la Policía Nacional y ha asegurado que serán los servicios jurídicos municipales los que decidan si el Ayuntamiento de València se persona en el proceso judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una clara mayoría de valencianos prefiere que el paseo García Lorca lleve el nombre de Jaume I
  2. València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos
  3. Maestros de la Costura de Fallas: buen trato a la indumentaria e inadecuado a Carmen, Berta, María Estela y las cortes de honor
  4. El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1
  5. El distrito de València donde viven más argentinos
  6. Desalojan al público tras cancelar la actuación de Ana Torroja en los Conciertos de Viveros por posibles reventones térmicos esta noche en València
  7. València aplica una suerte de 'prioridad nacional' a la hora de conceder viviendas asequibles
  8. Un nuevo tanque de tormentas recogerá hasta 7 millones de litros en Benimaclet

Detenido un joven de 25 años en València por pintar grafitis antisemitas en la Lonja de la Seda

Detenido un joven de 25 años en València por pintar grafitis antisemitas en la Lonja de la Seda

Los vecinos de Velluters aseguran que el gran problema del barrio ya es la droga por delante de la prostitución

Los vecinos de Velluters aseguran que el gran problema del barrio ya es la droga por delante de la prostitución

El clavellón de la Batalla de Flores llega muy potente y a la espera de que ni llueva ni haga viento hasta el viernes

El clavellón de la Batalla de Flores llega muy potente y a la espera de que ni llueva ni haga viento hasta el viernes

¿Qué cambios ha tenido las Fallas de València en los últimos años, a la altura del que se vota ahora sobre la Ofrenda?

¿Qué cambios ha tenido las Fallas de València en los últimos años, a la altura del que se vota ahora sobre la Ofrenda?

El ayuntamiento de València se compromete a arreglar los destrozos del mundial en València

El ayuntamiento de València se compromete a arreglar los destrozos del mundial en València

Dos detenidos en València por lanzar adoquines contra la Policía Local durante las celebraciones del Mundial

Dos detenidos en València por lanzar adoquines contra la Policía Local durante las celebraciones del Mundial

Mundial: València contenia l’alé i ni bevia aigua

Mundial: València contenia l’alé i ni bevia aigua

Mundial: València contenía el aliento y ni bebía agua

Mundial: València contenía el aliento y ni bebía agua
Tracking Pixel Contents