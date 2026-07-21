Nuevo tramo cortado en el metro de València hasta agosto

A partir del domingo 26 de julio a las 23:20, el tramo entre las estaciones de Aeroport y Quart de Poblet de la Línea 3 de Metrovalencia se verá afectado por obras. La Línea 3 detendrá su recorrido en la estación de Mislata - Almassil según ha informado oficialmente MetroValencia en sus redes sociales y portal oficial de información.

Las obras están destinadas a la renovación de las vías entre dichas estaciones y que se sumarían a los demás labores de reparación de los túneles de las Líneas 5 y 7 de Metrovalencia. Actualmente, en dichas líneas las estaciones de Aragó, Amistat, Ayota y Marítim permanecen cerradas y la estación de Alameda funciona como inicio y final de trayecto para ambas líneas de metro.

Aunque las Líneas 5 y 9 también pasen por el tramo afectado por la Línea 3, estas nuevas obras no afectarán a estas líneas ni a sus horarios, ya que las obras para la Línea 3 son en las vías y no en el túnel como las obras anteriores que llevan activas desde junio de 2026. Ambos trabajos tienen previsto finalizar el 30 de agosto de 2026.