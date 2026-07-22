Las asociaciones vecinales reclaman "más verde y menos asfalto" en el PAI del Grao

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV), en coordinación con las asociaciones vecinales de Grau-Port y Natzaret, ha presentado un exhaustivo cuerpo de alegaciones al Programa de Actuación Integrada (PAI) del Grao. Bajo la idea irrenunciable de "más verde y menos asfalto", el movimiento vecinal exige una reformulación del mismo.

De este modo, desde las asociaciones vecinales se advierte que el diseño actual da la espalda a las necesidades climáticas de la ciudad y recurre a cuestionables maniobras de contabilidad urbanística, ya que se podría estar recurriendo a un artificio al incluir la superficie de la Fase II del Parque de Desembocadura dentro de los parámetros del PAI. El movimiento vecinal denuncia que el Ayuntamiento dibuja sobre el papel un idílico e inmenso "Delta Verde", pero la realidad material es que se utiliza el Jardín del Turia para compensar las carencias del propio sector. Para la FAAVV, justificar el cumplimiento de los mínimos legales a través de esta adscripción externa —que aporta 54.054,89 m²— supone camuflar un evidente déficit de suelo dotacional verde.

Las asociaciones vecinales demuestran con las cifras oficiales del PAI que el "Gran Delta Verde" es un concepto vacío de contenido real. Si se despoja al sector de la adscripción artificial del Jardín del Turia, la red primaria interna de zonas verdes queda reducida a unos insuficientes 21.183,13 m². Esta superficie ni siquiera alcanza el mínimo de 25.000 m² que el Reglamento de Planeamiento Urbanístico de la Comunitat Valenciana exige para poder considerar un espacio como Parque Público.

Además, los cálculos de la alternativa técnica toman como referencia un escenario desfasado de 2.847 viviendas en lugar de las 3.204 anunciadas públicamente. Considerando la proyección real de habitantes (6.728 personas), la reserva legal mínima obligatoria (5 m² por habitante) exigiría un suelo verde de 33.640 m². Por tanto, el PAI arrastra una carencia real de 12.459 m² de red primaria.

Las zonas verdes no son negociables

Sin el añadido artificial del cauce histórico, la suma de zonas verdes del PAI (red primaria y secundaria) alcanza los 105.670,79 m², lo que representa tan solo el 33,40% del sector. En contraste, la red viaria devora 123.014,65 m² de suelo, elevándose hasta el 38,89% del total. De este modo, un espacio publicitado como el gran pulmón de la fachada marítima destinaría finalmente más extensión al asfalto y al hormigón que a la tierra y los jardines. Para revertir esta situación y cohesionar los barrios de Grau-Port y Natzaret, las alegaciones plantean una serie de medidas de reordenación urbana viables y urgentes. En primer lugar el traslado de la Comandancia Naval; liberar el suelo de sus instalaciones actuales para reubicarlas en el recinto portuario contiguo, integrando este espacio estratégico como zona verde de la red primaria en el corazón del parque.

También el desplazamiento de la edificabilidad: reubicar el aprovechamiento de la subzona EDAM GRAO-4 hacia la subzona EDAM GRAO-3. Esta medida evitaría la costosa y compleja afección a la tubería de agua salada que suministra al Oceanogràfic. La creación de un delta continuo redistribuyendo los volúmenes de la EDAM GRAO-3 situados junto a la avenida Ingeniero Manuel Soto hacia el oeste, y desplazando las tres parcelas más próximas al cementerio del Grao en la prolongación de la Alameda hacia la subzona EDAM GRAO-2. Con ello se ganaría la continuidad y permeabilidad necesarias para configurar un auténtico y reconocible Gran Parque del Delta Verde.

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La Federación vecinal y los colectivos de los barrios marítimos instan al Consistorio a escuchar estas alegaciones y a rectificar un modelo urbanístico obsoleto, sustituyendo el asfalto por espacios de protección climática y bienestar vecinal.