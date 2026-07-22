Compromís critica la falta de un protocolo de emergencia climática en València y acusa al gobierno de "dejar caducar" el plan anterior

En medio de la tercera ola de calor de uno de los veranos más duros en València, Compromís ha arremetido contra el gobierno municipal por la gestión de las emergencias climáticas y de las altas temperaturas, afirmando que el consistorio no contaba con ningún protocolo de emergencia específico para afrontar las olas de calor y la situación climática actual, culpándolos de “dejar caducar” el plan que la formación naranja aprobó en 2023, y que se tenía que revisar anualmente, según ellos. Por su parte, el ayuntamiento ha respondido con medidas extraordinarias e inmediatas para afrontar el calor, tales como la creación de 40 refugios climáticos, mientras que los naranjas “no abrieron ninguno”, han puntualizado.

Compromís reclama que se apruebe un proyecto para gestionar las situaciones de emergencia climática, y ha avisado al consistorio de conocer "demasiado bien" las consecuencias de la falta de previsión ante los episodios climáticos extremos. "Ni siquiera la dana y los efectos derivados de la misma en las infraestructuras públicas y privadas animaron a PP y Vox a hacer su trabajo y actualizar el protocolo", lamenta Papi Robles, portavoz de la coalición valencianista, para quien "ese es el nivel y el compromiso de estos partidos con la ciudad". Asimismo, la formación de Robles ha citado otras ciudades del panorama español que sí contaban con un plan municipal frente al calor, que se actualizan cada año, así como un estudio del sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III, por el que conocemos que el calor ha dejado 2.880 muertes en España entre el 21 de junio y el 21 de julio, 238 de ellas en la Comunitat Valenciana, la cifra más alta desde que existen registros.

Así mismo, Compromís reprocha a la alcaldesa y al consistorio la situación de los refugios climáticos. Su portavoz ha asegurado que "de los 39 refugios climáticos que María José Catalá presentó en junio, solo 2 permanecen abiertos durante todo el verano, muy lejos de los centenares que mantienen otras grandes ciudades o de la sesentena larga de Murcia. Para Compromís, el único protocolo del gobierno frente al calor parece ser cruzarse de brazos".

Estas declaraciones han propiciado una respuesta por parte del gobierno municipal, que en un comunicado ha calificado estas acusaciones como "falsas" y ha explicado que los refugios tienen su propio horario, debido a que están pensando para ser un alivio en las horas de más calor, no estar abiertos y disponibles las 24 horas. En este comunicado, el equipo de Català ha aprovechado para recordar de manera vehemente que todos los refugios climáticos se han abierto en los últimos dos años de gobierno: "La realidad es que con el gobierno de Ribó la ciudad tenía cero refugios climáticos y desde que gobierna Catalá hay ya 40 puntos en toda la ciudad como refugios para los vecinos, y hacia el mismo calor ahora que entonces", han precisado.

El plan que "nunca se renovó"

Lucía Beamud, concejala del grupo Compromís, ha sido la que ha puesto sobre la mesa la no-renovación del plan que Compromís dejó firmando con carácter de renovación anual, y ha señalado lo que considera un "vacío administrativo" del discurso oficial, a lo que la Concejalía de Sanidad ha respondido que este plan "se entiende prorrogado", pese a que el propio documento reconoce que el subprograma de ola de calor "se activa anualmente". Para la formación valencianista, no existe ninguna resolución, actualización ni acuerdo que renueve esa vigencia para 2024, 2025 o 2026. "Ese agujero", señala Beamud, "deja desprotegidos a todos, pero también a quienes más necesitan de la administración: las personas sin techo, las que viven en asentamientos o en condiciones de vivienda precaria, las personas mayores, la infancia y quienes son más vulnerables por motivos de salud".

Beamud se ha dirigido directamente a Marta Torrado, Concejala de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Valencia, debido a que considera que este problema recae bajo su responsabilidad, y ha declarado que "el gobierno municipal les da la espalda", debido a la caída de la acción preventiva por olas de calor: las actuaciones de campaña de ola de calor registradas por el SAUS pasaron a 5 en 2024 y a una sola en todo 2025, pese a que ese año hubo 2 días de alerta naranja y 10 de alerta amarilla.

Deberes antes de Vacaciones

Compromís ha terminado exigiendo al gobierno municipal que "no se marche de vacaciones sin aprobar un protocolo actualizado y en vigor, con fecha, calendario y responsables claramente identificados, y no una prórroga tácita sin ningún acuerdo administrativo". Reclama también que las memorias municipales reflejen las actuaciones preventivas —rutas y detecciones— y no solo las intervenciones directas, de modo que su cumplimiento pueda fiscalizarse año tras año, además de un compromiso de revisión y aprobación anual explícita coincidiendo con el arranque de la campaña.

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Por último, Compromís ha exigido al consistorio un servicio "real" de refugios climáticos, con horarios efectivos por las tardes, los fines de semana y durante todo agosto, acceso gratuito y espacios habilitados para todas las personas —también quienes no tienen techo y también por la noche—, atendidos por profesionales del sector, junto con un refuerzo medible del dispositivo SAUS.