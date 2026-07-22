València registra 1.536 solicitudes de ayudas a la natalidad, un 18% más que el año anterior

Durante el primer semestre de 2026 se han registrado 1.536 solicitudes de ayudas a la natalidad, lo que implica un 18% más que en el mismo período del año anterior y viene a confirmar "la buena acogida de esta línea de apoyo económico impulsada por el gobierno municipal", han anunciado fuentes municipales.

En el conjunto de 2025, primer año de funcionamiento del programa, el Servicio de Padrón tramitó 3.387 solicitudes, de las que 2.258 fueron aprobadas y 1.101 denegadas. Las principales causas de denegación fueron el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria, como presentar la solicitud fuera de plazo, no estar empadronado en València, no aportar la documentación requerida o mantener deudas con las administraciones públicas.

El gobierno municipal puso en marcha estas ayudas por primera vez en 2025 con una cuantía de 300 euros por nacimiento, adopción o acogimiento. En 2026 el importe se ha incrementado hasta los 400 euros. El Ayuntamiento lanzó esta medida con la intención de reforzar el apoyo municipal a las familias durante los primeros años de crianza y contribuye a facilitar la conciliación. Según declara el Ayuntamiento, han resuelto la totalidad de las solicitudes correspondientes a 2025 y continúan tramitando las presentadas durante el primer semestre de 2026, que ya superan en 245 expedientes las registradas en el mismo período del año anterior y ascienden a 1.536 solicitudes.

La medida "responde a una necesidad"

El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha destacado que "el incremento de solicitudes demuestra que esta ayuda responde a una necesidad real de las familias de València. Nuestro objetivo es seguir apoyando a quienes deciden formar un hogar en nuestra ciudad y ofrecerles un respaldo económico en un momento especialmente importante para sus vidas".

El portavoz municipal también ha animado a todas las familias que cumplan los requisitos a solicitar esta ayuda municipal. "No queremos que ningún padre o ninguna madre deje de acceder a esta prestación por desconocimiento. Por eso seguiremos difundiendo esta convocatoria y facilitando toda la información necesaria para que las familias puedan beneficiarse de un recurso que hemos creado precisamente para acompañarlas en uno de los momentos más importantes de su vida".

Las solicitudes pueden presentarse durante los dos meses siguientes al nacimiento, adopción o acogimiento del menor, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de València o en los registros habilitados y conforme a las bases de la convocatoria. El Ayuntamiento ha hecho hincapié en la importancia de presentar toda la documentación requerida para agilizar la tramitación y evitar posibles requerimientos posteriores.

La oposición opina

Por parte de la oposición, Eva Coscollà, regidora de Compromís per València, ha denunciado los impedimentos existentes en los requisitos de la convocatoria, que según ellos, continúan impidiendo que muchas familias puedan acceder a estas ayudas. Para la formación naranja, que las solicitudes hayan aumentado un 18% es una buena noticia, pero el éxito no se mide por el número de peticiones, sino porque las ayudas llegan a las familias, que según declaran, no está pasando. "Recordemos que a pesar de disponer de un presupuesto de 1,5 millones de euros, a 30 de junio solo se han adjudicado 280.700 euros, menos del 19% del total. Los datos del mismo gobierno desmontan su relato: hay más familias interesadas que nunca, pero el dinero continúan sin llegar a quién lo necesita", ha sentenciado.

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De esta manera, Coscollà reclama al Ayuntamiento una modificación de las bases de la convocatoria para eliminar los requisitos más restrictivos y garantizar que las ayudas cumplan su finalidad. "Si después de dos años la ejecución continúa siendo tan baja, es evidente que el problema no son las familias, sino las bases que aprobó el gobierno de PP y VOX", ha matizado la concejala.