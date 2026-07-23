El Ayuntamiento aprueba el cambio de uso de suelo para construir el nuevo centro de salud de Penya-Roja

El Pleno de Ayuntamiento ha aprobado someter a información pública la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con la intención de cambiar la calificación de una parcela municipal de uso educativo a sanitario, situada en el barrio de Penya-Roja, en el distrito de Camins al Grau. Este trámite permitirá avanzar en la construcción del nuevo centro de salud, que dará servicio a las personas residentes del barrio y responde a una demanda histórica del vecindario.

El terreno estaba calificado originalmente en su totalidad como suelo educativo. Ante la necesidad de preservar esta reserva en el barrio, se ha planteado una reordenación que permitirá generar nuevo suelo dotacional de uso sanitario sin reducir la superficie necesaria para uso educativo. La propuesta se ha aprobado con los votos a favor del Equipo de Gobierno y la abstención de los grupos municipales Partido Socialista y Compromís.

Antecedentes de la propuesta

Esta iniciativa llega al Pleno después de que la Junta de Gobierno Local aprobara, el pasado 10 de julio, la resolución favorable de la evaluación ambiental y territorial estratégica de la modificación puntual. El acuerdo concluyó que el cambio planteado no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa aplicable.

El futuro equipamiento ya cuenta con un plan funcional definido por la Conselleria de Sanidad, que prevé ocho consultas de Medicina de Familia y tres de Pediatría, un área de Rehabilitación con gimnasio, áreas Maternal, de Trabajo Social y de Extracciones, así como otros servicios y zonas administrativas.

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El proyecto se enmarca en la ampliación del Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa, que pasará de 16 a 19 zonas básicas, con la incorporación de los nuevos centros de Penya-roja, Antonio Suárez y Alfahuir. La parcela se encuentra entre el camí de Penya-roja y el paseo de l’Albereda. La propuesta reserva 2.050 m2 para el futuro centro de salud, mantiene 4.500 m2 como suelo educativo, de acuerdo con la reserva requerida por la Conselleria de Educación, y reordena el resto como espacio peatonal.